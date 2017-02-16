Израиль и Украина будут вместе реабилитировать "бойцов АТО" в Донбассе

Совместный лечебно-профилактический центр по реабилитации бойцов армии Киева, воевавших в Донбассе, создадут Израиль и Украина. Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского министерства социальной политики.

Фото: AP

По данным пресс-службы, этот вопрос обсуждался на встрече министра социальной политики Украины Андрея Ревы с послом Израиля Элиавом Белоцерковским.

Стороны "наметили программу действий по подготовке реализации совместного проекта по реабилитации бойцов АТО".

"Речь идет о создании лечебно-профилактического учреждения. Работа будущего израильско-украинского центра должна базироваться на опыте и подходах израильских специалистов. Поскольку эта страна обладает передовыми технологиями по восстановлению и реабилитации участников боевых действий", — говорится в сообщении.

Для начала представители израильской стороны хотят ознакомиться с украинскими ресурсами. На ближайшее время намечено посещение делегацией из Израиля Харьковского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности.

Интересно, а волнуют ли в той же степени израильских филантропов и украинского министра реабилитация и здоровье пострадавших жителей Донбасса? Будет ли что-то сделано для них?

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