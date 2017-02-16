Леонид КАЛАШНИКОВ: "ОБСЕ как организация — полный ноль"

За смягчение санкционного режима в отношении России в обмен на каждое улучшение ситуации на Донбассе выступает действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц. Об этом он сказал в интервью германской газете Die Welt.

Фото: AP

"Мы должны перейти от системы наказания к системе поощрения. За каждое улучшение ситуации на востоке Украины санкции должны шаг за шагом ослабляться", — считает 30-летний министр. По его мнению, к недоверию между западом и востоком Украины привело "громоздкое блоковое мышление", что делает позитивное развитие ситуации в восточной части этой страны невозможным.

Курц также призвал Москву поддерживать усилия ОБСЕ по прекращению огня в регионе. "Это было бы первым и важным шагом не только для установления доверия, но и для улучшения условий жизни населения", — полагает он.

О каких усилиях ОБСЕ в Донбассе речь, ведь реальные участники событий (мы звонили туда) говорят, что ОБСЕ только фиксирует жертвы? Как к этому предложению главы ОБСЕ относиться? Это такой популизм, рассчитанный на европейцев? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников:

Они там, в Европе, привыкли за любовь платить, у них же все оплачивается. Они же не понимают, что любовь, которая есть в русском мире, не оплачивается. Но едут люди на Донбасс, вне зависимости от позиции Путина или России, едут и понимают — а кто еще защитит там русских?

Что из себя представляет ОБСЕ? Ничего. Даже в юридическом смысле этого слова, они так и не привели в надлежащие состояние свои документы. В свое время, в ходе переговоров Брежнева и президента США, ОБСЕ была задумана как организация, которая должна решать вопросы не только безопасности, но и экономики, а также нести правозащитные функции. Но потом развалился СССР, военная функция перекочевала в НАТО, экономическая — в ЕС, у ОБСЕ осталась только правозащитная.

Поэтому ОБСЕ, как любая другая организация, хочет себя оправдать, ей хочется значимости себе придать. Но на самом деле, к сожалению, эта организация ничего из себя не представляет. Кроме того, в политическом смысле она выражает интересы совсем другой стороны — хотя бы потому, что туда количественно входит больше стран из противоположного лагеря. ОБСЕ никого не способна объединить и как-то умиротворить.

Если вы посмотрите на постсовесткое пространство, то вы увидите: там где нет российских войск, там все время происходят убийства, нарушения мирных инициатив, границ (Карабах, например). А в Абхазии, Осетии или Приднестровье — по крайней мере, там люди не гибнут.

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