Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Игра патриотов": Азербайджан и Армения перенесли конфликт на фестиваль КВН

Мир

Ноту с просьбой выяснить, почему на отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи были приглашены команды из Нагорного Карабаха, в российский МИД направил официальный Баку.

358237.jpeg

Об этом агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Хикмет Гаджиев. Речь идет о командах "С хлебом и солью" и DeleYaman, которые с позиции Баку представляют "самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахского региона" Азербайджана.

С критическим заявлением по этому поводу также выступило Министерство молодежи и спорта республики. Глава ведомства Азад Рагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН Александра Маслякова, были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.

"Основное требование заключалось в том, что-либо команды, представляющие Нагорно-Карабахский регион, участвуют в фестивале в качестве представителей Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира", — говорится в послании министерства.

При этом на отборочном этапе фестиваля КВН было зарегистрировано около 500 команд. Две из них представляли Армению, еще одна — "Сборная Армении" — Москву, отмечается в обращении. Коллективы "С хлебом и солью" и DeleYaman дальше отборочного этапа не прошли.

Прокомментировать создавшуюся ситуацию Pravda.Ru попросила председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив ОП России, продюсера YBW-Group (СТС) и члена команды КВН РУДН Сангаджи Тарбаева

— Cталкивалась ли ваша сборная, как самая многонациональная, с какими-то конфликтами на этой почве?

— КВН — это немножко другой мир. И мне кажется, что, с точки зрения закона и международного права, о признании или непризнании республик лучше спрашивать у официальных органов. А если говорить о самом КВН, то там никогда не было различий между какими-то государствами. Отношение к командам носит индивидуальный характер. У нас в клубе всегда была команда "Нарты из Абхазии", и это несмотря на то, что Абхазию тоже не признает большое количество стран. И это никогда не было камнем преткновения.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы КВН Нагорный Карабах Санганджи Тарбаев
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Яков Кедми: Россия стала постоянным фактором на Ближнем Востоке
Мировая кооперация
Санкции США не помешают российскому энергосектору
Как отстоять права
Мэр Рыбинска: Дороги остаются проблемой
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Ученые обнаружили главный фактор старения
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Яков Кедми: США превратятся в Японию
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Наука и техника
Ученые обнаружили главный фактор старения
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Южная Америка
Мексика на грани революции
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Яков Кедми: США превратятся в Японию
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Юрий Носовский Санкции США не помешают российскому энергосектору Юрий Носовский Любовь Степушова Трамп предложил Путину ядерную сделку Любовь Степушова Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Corsar 49 Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Леонид Котин "Масло немасляное": Почему чиновники не решают проблему фальсификации продуктов
анатолий карась Трамп предложил Путину ядерную сделку
В Октябрьский В Киеве храм Русской церкви атаковали "коктейлями Молотова"
vkontakte_345743960 Россия рассталась с ПАСЕ
vkontakte_345743960 Россия рассталась с ПАСЕ
анатолий карась Мнение: Трамп будет наращивать ядерный потенциал США
MailRu_10978105956786160202 Россия рассталась с ПАСЕ
анатолий карась Польша разрывается между русофобией и русофилией
Сергей Алексахин Российское торгпредство в Вильнюсе атаковали яйцами
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?