"Игра патриотов": Азербайджан и Армения перенесли конфликт на фестиваль КВН

Ноту с просьбой выяснить, почему на отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи были приглашены команды из Нагорного Карабаха, в российский МИД направил официальный Баку.

Об этом агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Хикмет Гаджиев. Речь идет о командах "С хлебом и солью" и DeleYaman, которые с позиции Баку представляют "самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахского региона" Азербайджана.

С критическим заявлением по этому поводу также выступило Министерство молодежи и спорта республики. Глава ведомства Азад Рагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН Александра Маслякова, были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.

"Основное требование заключалось в том, что-либо команды, представляющие Нагорно-Карабахский регион, участвуют в фестивале в качестве представителей Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира", — говорится в послании министерства.

При этом на отборочном этапе фестиваля КВН было зарегистрировано около 500 команд. Две из них представляли Армению, еще одна — "Сборная Армении" — Москву, отмечается в обращении. Коллективы "С хлебом и солью" и DeleYaman дальше отборочного этапа не прошли.

Прокомментировать создавшуюся ситуацию Pravda.Ru попросила председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив ОП России, продюсера YBW-Group (СТС) и члена команды КВН РУДН Сангаджи Тарбаева

— Cталкивалась ли ваша сборная, как самая многонациональная, с какими-то конфликтами на этой почве?

— КВН — это немножко другой мир. И мне кажется, что, с точки зрения закона и международного права, о признании или непризнании республик лучше спрашивать у официальных органов. А если говорить о самом КВН, то там никогда не было различий между какими-то государствами. Отношение к командам носит индивидуальный характер. У нас в клубе всегда была команда "Нарты из Абхазии", и это несмотря на то, что Абхазию тоже не признает большое количество стран. И это никогда не было камнем преткновения.