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Конфликт в Косове: Сербов воодушевил приход Трампа

Мир

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов ввести армию в Косово - чтобы не допустить очередного геноцида этнических сербов края. "Если сербов будут убивать, мы направим армию", - приводит DW слова Николича. Он также заявил, что повод для войны является "судорогами уходящей американской администрации".

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Фото: AP

Заявления последовали после инцидента с поездом, который не удалось отправить в Косово. По словам президента Сербии, ни ЕС, ни НАТО не были в состоянии что-либо ответить на обращения Белграда в связи с инцидентом. Томислав Николич также потребовал от Европейского союза прокомментировать заявления "так называемого премьера Косово Исы Мустафы", что вчерашние действия албанцев были согласованы с ЕС.

В субботу, 14 января, косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград - Косовска - Митровица, готовили на него нападение, стремясь спровоцировать широкомасштабные столкновения. рокомментировать создавшуюся ситуацию Pravda.Ru попросила лидера движения "Косовский фронт" Александра Кравченко.

— Насколько все серьезно? Возможно ли столкновения и даже ввод войск?

— Конечно, все серьезно, и вполне возможно, что будут столкновения, провокации. Особенно решительно настроены албанцы. И сама обстановка в мире располагает к подобным инцидентам. Хочу напомнить, что совсем недавно, две недели назад были сообщения о том, что в Косово переброшено 400 боевиков из ИГИЛ. А в недавнем заявление Милорада Додика (президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине - ррд.) говорится о необходимости "создания Великой Сербии". То есть, обстановка все больше накаляется.

Причастна ли как-то к этому уходящая администрация Обамы?

— Сложно сказать, конечно, но все это взаимосвязано, потому что никогда подобных вещей ни Николич, ни Милорад Додик не могли бы сказать, если бы не приходил Трамп. То есть, они себя чувствуют намного уверенней. А с другой стороны, все, что связано с Косово, напрямую связано с кланом Клинтон. И как раз во времена президентства Клинтон были бомбардировки, и вообще, проходил Балканский конфликт.

— Сербы протестуют таким образом и против Брюсселя,  идею вступления в ЕС они  похоронили, он стал непривлекательным?

— Нет, идея Евросоюза остается, у властей Сербии, по крайней мере. Но в данном случае совершенно ясно: международные обстоятельства такие, что вступление в ЕС связано с большими затратами, и это сейчас не очень актуально для сербов.

Как поведет себя ЕС с НАТО в случае конфликта?

— Я не думаю, что будет какой-то серьезный конфликт, который потребует интервенции со стороны НАТО. Будет что-то похожее на конфликт, случившийся с албанцами в 2002 году в Македонии. То есть, некая локальная война, в которой силы НАТО, хотя они присутствовали в регионе, не участвовали. Кроме того, у Сербии нет сил сейчас для ведения какой-то крупномасштабной войны. А еще напомню, что в Косово находится контингент НАТО, который призван следить за тем, чтобы никаких войн тут не было. 

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Косово: заноза в сердце Европы
Темы НАТО Косово Сербия Александр Кравченко
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