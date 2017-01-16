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Источник Правда.Ру

Турецким школьникам запретили изучать теорию эволюции Дарвина

Мир

Из образовательной программы для турецких школ исчезла теория эволюции Чарльза Дарвина. О таком решении объявил Министр образования Турции Исмет Йылмаз (İsmet Yılmaz).

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Как сообщает портал Turkishminute, а также турецкая газета Haberturk, изменения вступят в силу в 2017 году. Из учебников по биологии для 12 класса будет исключена глава "О зарождении жизни и эволюции". Вместо нее школьники будут изучать раздел о влиянии окружающей среды на живые существа.

О подробностях новой учебной программы журналистам рассказал министр образования Исмет Йылмаз рассказал прессе о подробностях новой учебной программы.

Отвечая на вопросы представителей СМИ по поводу решения министерства, глава ведомства заявил, что эволюция по Дарвину - "всего лишь теория".

"Труды Дарвина - это всего лишь теория, так говорит наука. Точно такая же теория, как и теория Большого взрыва в физике. Это требует отдельного обсуждения", заявил министр образования.

Кроме того, как  пишет Turkish Minute, для студентов также вводится курс о мятеже 15 июля. Напомним, в столкновениях, которые произошли во время попытки мятежа, погибли более 240 человек. В рамках расследования дела о мятеже были арестованы свыше 40 тысяч человек.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) постоянно подвергается критике за изменение образовательных программ в угоду собственной идеологии. Во время интервью репортер Hurriet Daily в сфере образования заявила, что согласно результатам международных образовательных исследований PISA страна вернулась к результатам 2003 года. По её мнению, это произошло из-за постоянных перестановок в руководстве Министерства образования: за последние 20 лет сменилось 10 министров. При этом сама система и образовательные стандарты в стране постоянно меняются с приходом новых руководителей.

Как сообщала Правда.Ру, сегодня турецкий парламент принял в первом чтении законопроект о конституционной реформе, который предусматривает резкое усиление полномочий президента.

В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства, получит право издавать указы и выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом президент может не прекращать членство в партии.

В случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. Сейчас их деятельность регулируется Верховным военным советом. Еще одним важным новшеством может стать возвращение смертной казни. 

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Темы школы Турция теория эволюции
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