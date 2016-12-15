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Источник Правда.Ру

Минфин Украины призвал на помощь супергероя Бюджетмена

Мир

Вымышленного персонажа "Бюджетмена" представило на своей странице в Facebook украинское министерство финансов.  Именно он, славный Бюджетмен должен прийти и положить конец кризису на Украине.

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На плечах нового героя, довольно беззастенчиво позаимствованного из американских комиксов, придут к власти реформаторы и он же, по задумке создателей, должен привлечь всеобщее внимание к главному документу страны - Бюджету Украины-2017.

Если верить опубликованной от имени министерства финансов картинке, новый герой имеет ряд суперспособностей. Например, он сможет сделать новый бюджет сбалансированным, поскольку сам обладает суперравновесием. К тому же, благодаря его стараниям, бюджет будет подан в Раду в рекордно короткие сроки - благодаря суперскоростным возможностям Бюджетмена.

Кроме того, бюджет окажется с прицелом на 3 года,  все потому, что новый герой имеет суперзрение, а суперсила, которой он обладает, может поднять все, что угодно, и даже украинскую экономику.

Более того, может Бюджетмен и реальность изменить, стимулируя реформы, и с бедностью покончить.

Представляя очередного героя новой украинской реальности, министерство финансов заявляет: Поберегитесь, решалы и популисты! Хотя само такое "изобретение" креативщиков от министерства иначе, как популистским назвать сложно.

Между тем, в следующий четверг, 22 декабря, ожидается второе чтение бюджета Украины в Верховной раде. Основное содержание бюджета понятно: в 2017 году Украина будет развивать государство силовиков и чиновников  за счет отмены льгот для фермеров и студентов.

Определенные тенденции бюджета прямо указывают, что строится он под нужды президента Украины и его окружение.

К примеру, в наступающем году управление делами президента получит на 30% больше средств из бюджета, чем  в нынешнем.

Увеличено финансирование и секретариата кабинета министров (аналог управделами президента, только в правительстве). Затраты на это увеличены еще больше - на 39%. 

На 46,5% повысится финансирование информационно-аналитического обеспечения президента Украины. Иными словами, на договора с различными политологическими центрами и политтехнологами, основная задача которых - создание имиджа президента и лоббирование его интересов за рубежом, будет потрачено значительно больше, чем в 2016 году.

Однако все эти увеличения выглядят несерьезными рядом с повышением расходов на нужды СБУ аж на 82%! Но вот "щиту Украины" - министерству обороны - досталось что-то совсем не так уж и много: расходы ведомства будут увеличены всего-то на 20%. Так что, панам из минобороны остается надеется, что новый президент не наложит вето на 300 миллионов долларов, которые конгресс США решил выдать Украине на военные нужды.

Далее, на 50% увеличиваются расходы на Национальное антикоррупционное бюро Украины, при том, что генпрокуратура повысит их только на 40% с хвостиком.

Совсем уж незаметное повышение расходов в 2017 году ожидает МВД Украины - только 12%.

Что же касается населения, то тут будет все просто - если повышение и будет, то только в рамках инфляции. Основные полномочия в сфере финансирования системы образования и здравоохранения в 2017 году передается на баланс местных органов власти. Однако денег в местных бюджетах на это просто нет.

Кроме того, с 2017 года получение стипендий студентами будет регулироваться в "ручном порядке". Это означает, что число получающих эти выплаты сократиться до минимума.

Самый большой удар будет нанесен по сельскому хозяйству: аграриям отменят все льготы по НДС, заменив их дотациями, которые будут получать далеко не все.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, на прошлой неделе, выступая в рамках общественного форума по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, проходившего в Киеве, американский посол на Украине Мари Йованович заявила, что  повышение тарифов стало самым сильным антикоррупционным шагом правительства страны.

Теперь, благодаря такому серьезному шагу, доходы украинского бюджета могут существенно увеличиться, а часть полученных средств можно будет направить на поддержку населения в виде субсидий.

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Темы Украина бюджет-2017 Министерство финансов
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