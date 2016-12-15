Кремль: Вопрос суверенитета Курил не обсуждается

На переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопрос о суверенитете над южными Курилами не обсуждался.

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Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также отрицательно ответил Песков и на вопрос, была ли поднята тема временных рамок по обсуждению проблемы мирного договора.

Представитель Кремля, комментируя согласованное лидерами заявление о начале консультаций по ведению совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, отметил, что после того, как эксперты не смогли договориться по этому документу, Путин и Абэ в ходе встречи "тэт-а-тэт" сами пошли по тексту с тем, чтобы найти приемлемые формулировки.

По словам Дмитрия Пескова, эксперты не смогли найти общих точек по вопросам цели подобных консультаций. Кроме того, эксперты споткнулись на вопросах: о какой именно хозяйственной деятельности идет речь и с какой именно целью, какие у нее перспективы.

"Все это кроется за формулировками", - пояснил Песков. По его словам, у японской стороны не вызвал никаких возражений тот факт, что в данном случае речь идет о работе исключительно в рамках российского законодательства. "Вопрос суверенитета вообще никак не поднимается, здесь он не подлежит дискуссии", - заключил пресс-секретарь главы российского государства.

На двусторонней встрече лидеры стран лично проработали параметры документа о начале консультаций по совместной российско-японской хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах, рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

"Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам, поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать наконец-то текст, который завтра будет опубликован", - сказал Ушаков.

"Речь идет о том, что президенты поручают экспертам двух стран начать подробные консультации о согласовании условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах", - пояснил представитель Кремля, уточнив, что речь идет обо всех четырех островах южных Курил.

В документе указаны такие области как рыболовство, марикультура, туризм, медицина, экология и ряд других, уточнил Ушаков.

Отвечая на вопрос, будет ли эта деятельность вестись на основе российского законодательства, Ушаков сказал: "Конечно, это территория Российской Федерации".

Напомним, двухдневный визит в Японию президента России Владимира Путина по приглашению Синдзо Абэ начался с родного города японского премьера Нагано. После переговоров тет-а-тет встреча продолжилась в неформальной обстановке.

Владимир Путин не был в Японии больше одиннадцати лет, хотя с нынешним японским премьером президент России встречался уже неоднократно. В ходе одной из таких встреч Абэ и пригласил Владимира Путина вновь посетить Страну восходящего солнца.

Ранее Pravda.Ru писала, что Россия настроена на поиск компромисса с Японией по поводу Южных Курильских островов, а также на заключение мира по итогам Второй мировой войны. Однако, вопрос о продаже Курил не рассматривается. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы", - сказал Путин. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - сказал Путин.

"Идея Путина - это максимально развивать экономическое сотрудничество, и в дальнейшем рассматривать вопрос о совместном хозяйственном использовании островов. При этом, Путин подчеркнул, что по соглашению 1956 года оговаривается, на каких условиях все это будет сделано. Таким образом, Россия оставляет за собой довольно широкий спектр обсуждения, каким образом будет решаться эта проблема.

По каким сферам возможно расширение сотрудничества? Во-первых, это энергетическое сотрудничество. То есть, это может стать очень важной точкой на пути, так называемой, энергетической дуги из России в Японию. Во-вторых, это добыча полезных ископаемых, например, рения, который добывается из вулканических продуктов. Третий момент, это рыбная ловля и совместное предприятие по рыбопереработке в акватории океана. И, безусловно, мне кажется очень важным вопросом, является вопрос безопасности в этом регионе", - рассказал ранее Pravda.Ru руководитель школы Востоковедения ВШЭ, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

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