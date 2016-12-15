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Источник Правда.Ру

Трамп избавится от "позорящей США" Псаки

Мир

Дональд Трамп, избранный президентом США, в последнее время активизировал поиски новых сотрудников для своей администрации. В частности, как сообщает американское издание Politico, со ссылкой на собственные источники, Трамп намерен заменить директора Белого дома по коммуникациям.

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Фото: AP

На эту должность вместо Джен Псаки, рассматривается в качестве кандидата Крис Власто, исполнительный продюсер популярной передачи "С добрым утром, Америка" на телеканале ABC. 

Как сообщает издание, встреча Власто с новым президентом США прошла в Башне Трампа еще в ноябре. После этого продюсер сам сообщил о том, что ему предложили работу в администрации Трампа и его кандидатура на пост в Белом доме находится на рассмотрении.

Крис Власто, сын бывшего пресс-секретаря губернатора Нью-Йорка Джеймса Власто, много лет проработал на телеканале ABC. За продюсерскую работу над передачей "С добрым утром, Америка" он трижды награждался премией Эмми.

К слову, должность директора Белого дома по коммуникациям подразумевает под собой практически всю публичную информационно-пропагандистскую политику президента США и его администрации.

Эту должность на протяжении последних полутора лет, с апреля 2015 года, занимает Джен Псаки, которая до этого прославилась своими эксцентричными и не всегда понятными высказываниями в роли официального представителя Госдепартамента США. В администрацию президента, на "более спокойную работу", Псаки перешла  из-за  беременности.

Напомним, что Джен Псаки не была новичком в Белом доме. Pravda.Ru писала о том, что  во время предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 году она исполняла обязанности его пресс-секретаря, а после победы Обамы на президентских выборах последовала за ним в Белый дом.

В 2012 году она снова принимает участие в предвыборной кампании Барака Обамы. Затем она переходит в госдепартамент США и с февраля 2013 года занимает должность официального представителя.

Вернувшись в Белый дом, она сменила Дженнифер Палмиери на посту официального представителя администрации президента США в связи с тем, что Палмиери должна была возглавить избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

В конце августа Дже Псаки стала мамой. О радостном событии Дженнифер Псаки сообщила в своем Twitter в контексте запуска в США программы, гарантирующей годовой оплачиваемый отпуск молодым родителям.

Впрочем, сообщение Псаки оставила в "своем" стиле. "Как молодая мама, жму руку (авторам-прим.) этой чудесной инициативы", - отметила она.

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Темы Белый дом Джен Псаки Крис Власто Дональд Трамп
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