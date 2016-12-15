New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20

Известное американское издание The New York Times решило поразить своих читателей сенсацией, утверждая, что президент Обама на полях саммита G20 наедине "предупредил Владимира Путина" о серьезных последствиях якобы осуществлявшихся Москвой попыток повлиять на ход выборов в США.

Фото: AP

При этом издание ссылается на некие источники из Белого дома, которые сами на этой встрече тет-а-тет не присутствовали. Неудивительно, что имена и фамилии этих "представителей Белого дома" NYT не называет.

По версии газеты, Обама "решил лично предостеречь Путина на встрече Группы двадцати в китайском Ханчжоу, зная, что это будет единственное место, где они будут находиться вместе до истечения срока полномочий" действующего президента США.

"Во время напряженной встречи Обама без обиняков предупредил Путина о серьезной ответной реакции Америки в случае продолжения" приписываемых РФ "попыток повлиять на выборы или манипулировать голосованием" в США, утверждает издание.

В тот же день, напоминает издание, Обама "обмолвился" о наступательном назначении кибервооружений, которыми располагают США. А новые угрозы в адрес Москвы было поручено озвучить вице-президенту США Джозефу Байдену.

Напомним, Правда.Ру, писала о том, что в интервью NBC News Байден, сообщив о том, что Вашингтон рассматривает возможность приятия мер против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешиваются в президентские выборы в США, заявил следующее: "У нас есть мощности, чтобы сделать это. Пропорциональный ответ произойдет в момент, когда будет наиболее эффективен".

Тогда же, в середине октября, ссылаясь на высокопоставленный источник в разведке, NBC News сообщило о том, что ЦРУ готовит против России масштабную кибератаку, которая должна стать ответом на якобы попытки Москвы изменить ход американских президентских выборов.

Однако, признает The New York Times, сами США давно и масштабно применяют кибероружие для оказания влияния на выборы в других государствах.

"Соединенные Штаты тоже осуществляли кибератаки, а ЦРУ на протяжение десятилетий пыталось таким образом подорвать ход зарубежных выборов", - пишет The New York Times .

Но это вовсе не мешает изданию называть хакерские атаки перед выборами в США некой "исторической вехой - прецедентом", хотя и признает, что такую позицию не разделяет избранный президент Дональд Трамп.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на появившиеся в СМИ США сообщения об иностранном вмешательстве в выборы главы государства.

"Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории США. Настало время двигаться дальше и "снова сделать Америку великой", - цитировало сообщение штаба избранного президента РИА Новости.

Нелепой попыткой оправдать поражение демократов на выборах назвал избранный президент США Дональд Трамп обвинения в адрес России о вмешательстве в избирательный процесс. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

Газета также приводит мнение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о публикациях американских СМИ, согласно которым, аппарат директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера считает ошибочным вывод ЦРУ о якобы имевшем место стремлении России помочь Трампу одержать победу на президентских выборах в США.

"Эта история со "взломами" похожа на банальную разборку между американскими силовиками за сферы влияния", - отметила Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщала Правда.Ру, обвинения ЦРУ, согласно которым Россия, ради победы Дональда Трампа на президентских выборах, проводила хакерские атаки, не поддерживает управление Директора национальной разведки США (ODNI).

Не оспаривая сам анализ, которые сделало Центральное разведывательное агентство, ODNI не поддержало сделанные выводы из-за отсутствия убедительных доказательств того, что атаки были направлены на поддержку Трампа.

Более того, как заявил сотрудник сайта Wikileaks, экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей, электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон были получены не благодаря "русским хакерам", а от инсайдерского источника в Вашингтоне.

В сентябре 2016 года, рассказал Мюррей, один из разоблачителей-демократов тайно передал ему материалы штаба Клинтон, которые впоследствии были опубликованы на портале.