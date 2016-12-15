Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази

Суд о признании государственного переворота на Украине в 2014 году начал депутат Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник.

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За защитой своих прав гражданина Украины, исчерпав все юридические возможности добиться правосудного решения в своей стране, он был вынужден обратиться в российский суд, руководствуясь Декларацией ООН о правах и свободах человека, ратифицированной как Москвой, так и Киевом.

В интервью, которое Владимир Олейник дал Pravda. Ru, он сказал: "Я обратился на Украину, в генеральную прокуратуру, о возбуждении уголовного дела за госпереворот. Мне отказали. Я обжаловал это решение в судах. Сейчас буду выходить на Европейский суд, потому что на Украине ждать объективного решения бесполезно".

Владимир Олейник отметил, что намерен предоставить суду доказательства трех составляющих государственного переворота на Украине, начиная от создания внеконституционных вооруженных формирований до переворота в украинском парламенте и изменении конституции страны.

Будут суду представлены и письменные доказательства того, что 21 февраля на Украине действительно был совершен переворот.

Полностью интервью читайте в материале Pravda. Ru "Владимир Олейник: Суд получит доказательства преступлений на Украине".

Прокомментировать ситуацию Pravda. Ru попросила украинского правоведа, правозащитника и адвоката Татьяну Монтян.

— Каковы перспективы дела?

— Я вообще не знаю, зачем нужен этот цирк. Пиариться он (Олейник) умеет. Россия признала эту мразь, вместо того, чтобы после госпереворота не признавать. Какой смысл сейчас хлопать крыльями и бегать по московским судам?

То, что это переворот, это и так понятно, признано всеми, кем только может быть признано. Но, после того, как Россия их признала, о чем тут еще говорить. А то, что наши изгнанники после того, как предали свой народ, не стали воевать с этими ублюдками, а позорно удрали в Россию - пусть теперь бегают по судам, толку-то.

— Так же Олейник намерен обратиться в Европейский суд по правам человека для признания переворота в феврале 2014 года как юридического факта. Есть ли там шансы?

— Это не Европа что ли развалила нам страну вместе с Америкой? О чем они собираются обращаться? Это же не европейские послы прыгали по Майдану и разваливали нам страну? О чем вообще речь. Пусть устраивают, если им это так интересно.

— Были ли нарушения в смещении Януковича? Согласно ст.111 Конституции Украины причиной импичмента не может быть "утрата реального контроля над государственным аппаратом Украины".

— Никакого импичмента не было, это знают абсолютно все. Очень хотелось отжать Крым в обмен на признание этих тварей. И получили полностью конституционально несостоятельное государство у себя под границами, с кучей атомных станций. А теперь они очнулись, госпереворот ломанулись признавать в московском суде. Веселите народ дальше.

— Сейчас идет тренд о смещении президента - как собираются смещать, как будет уходить Порошенко?

— Откуда я знаю, кто его собирается смещать. Подождем до инаугурации Трампа, и что там случится. Может, сдохнет от диабета, может, пристрелят. Понятия не имею, что может быть в стране, в которой полностью разрушены государственные институции. Может быть все, что угодно. Но, пока Россия не признает, что тоже имеет часть от того, что признала этих мразей, дальше двигаться некуда.

Мнение украинского адвоката Татьяны Монтян прокомментировала обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова:

Напомним, что Россия не признала легитимность президента Порошенко, она лишь признала выбор части украинского народа, то есть легальность избрания президента.

"Мы признали президента Порошенко и рассчитываем, что он использует мандат доверия, который получил, со всеми нюансами тех выборов, которые прошли 25 мая", — заявил летом прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров. Легальность — это признание законом, соответствие правовым нормам.

А "легитимность" — это, о чем поведает любой учебник или энциклопедия, означает согласие народа с властью, когда народ добровольно признает за властью право принимать обязательные решения. Порошенко не признают на Донбассе, поэтому он не является легитимным президентом Украины. И Россия тут совершенно ни при чем.

Последним легитимным президентом Украины Виктор Янукович, который был отстранен от власти в результате известного госпереворота без соблюдения конституционных процедур.

Что касается "отжатия" Крыма, то, если пользоваться терминологией Татьяны Монтян, это было скорее, "прижатие", как защита от крымчан от приближающегося геноцида русского народа, который, как мы сейчас видим, осуществляется украинскими властями на Донбассе.

Надо понимать, что право наций на самоопределение записано в Уставе ООН, и оно не раз реализовывалось в международной практике, возьмем то же Косово, где не было проведено референдума, а было лишь решение парламента против воли властей Сербии.

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