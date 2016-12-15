Wikileaks рассекретил взломщика почты Клинтон

Электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон были получены от инсайдерского источника, утверждает сотрудника сайта Wikileaks, экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей. "Русские хакеры"тут не при чем. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По словам Мюррея, в Вашингтоне, куда он приехал в сентябре 2016 года, один из разоблачителей-демократов тайно передал ему материалы штаба Клинтон, которые впоследствии были опубликованы на портале.

В интервью Daily Mail Мюррей рассказал, что русские к просочившейся информации не имеют отношения. Его источник в Вашингтоне имел официальный доступ к информации. "Документы поступили из инсайдерских утечек, не в результате хакерских взломов", - добавил он.

"Отвращение к коррупции в фонде Clinton Foundation и колебание во время праймериз в отношении Берни Сандерса", - вот что, по словам Мюррей, сподвигло его инсайдера на слив информации.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, после развернувшегося на фоне публикации WikiLeaks электронных писем членов НКДП, глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

Часть раскрытой переписки доказывала, что она участвовала в кампании по дискредитации кандидата в президенты США от собственной партии Берни Сандерса. В частности, планировалось распространять в прессе тезис о "беспорядке" в кампании сенатора, а также поднять вопрос о его религиозной принадлежности.

Штаб Клинтон в ответ обвинил во взломе серверов Москву, которая якобы хотела помочь на выборах республиканцу Дональду Трампу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные утверждения абсурдными.

В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства России к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении американских политических организаций.

При этом хакерам не удалось получить доступ к избирательным системам страны, признали спецслужбы. Соответственно, по их оценке, "было бы исключительно сложно изменить подсчет голосов или результаты выборов путем кибератак или кибервторжений".

Сам Трамп отшутился, что просто нравится президенту России Владимиру Путину, и заявил, что все эти письма демократам вообще не следовало писать.

После этого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что выложит в Сеть перед президентскими выборами в США серьезные материалы о предвыборной кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

И свое обещание Ассанж исполнил: материалы из взломанной почты появлялись еще несколько раз.

Так были опубликованы данные, согласно которым председатель совета директоров Google Эрик Шмидт составил подробный план для предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, включая рекомендации выгодных для себя результатов голосования.

WikiLeaks также опубликовали 26-ю часть конфиденциальной переписки Подесты. После чего в штабе Хиллари Клинтон заявили, что организация получила документы от России.

"Серверы национального комитета Демпартии были взломаны несколько раз за прошедшие годы. Наши источники сообщили, что защита на этих серверах похожа на швейцарский сыр. Директор Национальной разведки США ещё несколько месяцев назад говорил, что комитеты как Республиканской, так и Демократической партии подвергались атакам со стороны самых разных субъектов", - рассказал ранее Джулиан Ассанж.