По делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Турции задержан еще один человек

Еще один человек задержан в Турции по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова. О нем пока известно только то, что у подозреваемого инициалы Э.Б. и он общался с убийцей дипломата Мевлютом Алтынташем по телефону, сообщает агентство Anadolu.
Напомним, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.
Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", - сообщают турецкие СМИ. Как передает Haaretz, нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".
По данным СМИ, при входе в помещение галереи убийца российского посла предъявил удостоверение полицейского. Мэр Анкары сообщил, что убийца - 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.
Как сообщала "Правда.Ру", в январе прокуратура Измира предъявила пяти арестованным по делу об убийстве российского посла обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации". Четверо из них являются сослуживцами Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла, в органах МВД, а пятый - активистом организации FETO оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.
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