Для разгрузки бронетехники и участия в совместных учениях в Румынию прибыли 500 американских солдат. В Министерстве обороны страны заявили, что техника будет расположена на военно-воздушной базе "Михаил Когэлничану". Планируется, что совместные румыно-американские военные учения начнутся 15 марта в рамках операции НАТО Atlantic Resolve (Атлантическая решимость), запущенной в 2015 году в ответ на действия России на востоке Украины.
Военная техника, среди которой 15 танков М1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, будет находиться на базе в течение девяти месяцев на основе ротационного присутствия в Восточной Европе.
Дипломаты США считают, что совместные учения должны помочь НАТО поддерживать безопасность в юго-восточной Европе и на Чёрном море.
Для читателей "Правды.Ру" предстоящие маневры прокомментировал политолог, депутат Верховного совета ПМР, президент фонда "Центр стратегических исследований и инициатив "Юго-Восток" Андрей Сафонов.
Чего стоит ожидать от этих учений?
От самих учений ожидать, конечно, особо ничего не приходится: это достаточно рутинная процедура — если не учитывать политическую и военную обстановку, в которой они проводятся. Безусловно, такие учения направлены на отработку боевых действий против РФ, несмотря на то что вслух об этом и не говорится.
Дело в том, что из потенциальных противников в данном регионе у войск НАТО, и, в частности, США, есть только оперативная группа российских войск в Приднестровье и приднестровская армия. Конечно же, ни украинские войска, ни армия какого-то другого государства считаться противником для США сейчас не могут в силу политических и геополитических причин. Поэтому, с одной стороны, это акция психологического устрашения, а с другой — прямая поддержка своего румынского союзника, которую осуществляют США уже несколько лет.
Что представляет из себя эта база? Эта техника несет угрозу безопасности в регионе?
Вся эта техника, конечно же, нарушает военный баланс, который до сих пор здесь существовал, поскольку ее можно использовать в качестве наступательных видов вооружений. Кроме того, сам факт присутствия вооруженных сил одной из сверхдержав, пусть даже в небольшом количестве, уже создает достаточно серьезную угрозу стабильности в регионе.
Дело в том, что США в за последние годы чувствуют, что они уже не могут так, как было раньше, диктовать свою волю всему миру. Но при этом Вашингтон не только не пересматривает свою политику, а напротив, еще больше ужесточает ее, ввязываясь во все большие военные авантюры.
Все войны последних 20-25 лет в мире — яркое тому доказательство. Поэтому, конечно же, прибытие американских войск в Румынию отслеживается и российской стороной, и всеми, кто беспокоится за то, чтобы здесь, в этом регионе, сохранялась хоть какая-то стабильность.
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