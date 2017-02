Журналистка из США: в России еще никогда так не гордились своей страной, как при Путине

Граждане России никогда еще так не гордились своей страной, как при президенте Владимире Путине. Об этом в своей статье, опубликованной порталом Vox, пишет журналистка и писательница из США Лиза Дики.

Фото: AP

Дики трижды совершала поездки по России, побывав во многих местах от Владивостока до Санкт-Петербурга, а затем уроженка Флориды своими впечатлениями поделилась в книге "Медведи на улицах: три путешествия по меняющейся России" ("Bears in the Streets: Three Journeys Across a Changing Russia"). В ней она рассказывает читателям о своих впечатлениях и опыте общения с простыми россиянами из разных городов, каждый из которых писательница посетила трижды: в 1995, 2005 и 2015 годах.

В своей статье в Vox размышления о гордости россиян за свою страну она начинает с Новосибирска, рассказав о том, как после просмотра фильма "Марсианин" ее новосибирский друг возмутился тем, что создатели фильма решили якобы намеренно обрисовать ситуацию, в которой США обратились за ракетой, способной полететь на Марс, к Китаю, а не к России.

О настроении россиян в разные периоды истории Дики судила по общению с простыми гражданами, собственным ощущениям и оценке социально-экономической ситуации. Так, если в 1995 году в разговоре с сотрудником ресторана "Макдональдс" в России последний заявил, что с удовольствием переедет жить в США, то в 2005 году россияне, как отмечает Дики, активно путешествовали по миру и были довольны успехами, которых достигло руководство России при новом президенте Владимире Путине.

Больше всего Дики поразилась тому, что в 2014 и 2015 годах, когда экономика России ослабла из-за снижения мировых цен на нефть и введенных из-за присоединения Крыма к России и кризиса на Украине санкций, россияне не винили в этом своего президента, а наоборот сплотились вокруг него.

Американская писательница перефразировала знаменитый слоган 45-ого президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), заменив Америку на Россию, и отметила, что большинство россиян полагает, что именно Владимир Путин смог сделать Россию таковой.

По словам Дики, популярность Путина также объясняется его имиджем, практически полностью противоположным имиджу Бориса Ельцина. Путин "излучал дисциплину: не пил, не курил, имел черный пояс по каратэ".В своей поездке 2015 года американская журналистка и писательница сделала вывод о том, что россияне уверены: Владимир Путин восстановит позиции России на мировой арене.

Американская журналистка уверена, что 85% одобрения российского президента - это абсолютно реальный показатель который подтверждается ростом популярности разнообразных товаров (от магнитов на холодильник до маек и календарей) с изображением российского президента, а также тем, что во многих российских семьях писательница видела "фотографию Путина в рамке, стоящую на полке шкафа в гостиной".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня