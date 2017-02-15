Федерика Могерини: Никогда еще США не были столь разделенными

США теряют роль мирового лидера, заявила в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA) представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после двухдневного визита в Вашингтон.

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"Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен", - предупреждает глава европейской дипломатии. "Когда величайшая демократия мира подвергается подобным испытаниям, это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира", - опасается Могерини.

По ее словам, Соединенные Штаты не должны вмешиваться в европейскую политику, поскольку Европа в политику США не вмешивается. И европейцы очень рассчитывают, что Вашингтон будет поступать точно также.

15 февраля в Брюсселе открывается двухдневное заседание министров обороны стран НАТО. Оно станет первой встречей глав военных ведомств стран Европы с их новым коллегой из администрации президента США Дональда Трампа Джеймсом Мэттисом.

"В наших отношениях мы переходим к новому этапу. Мы будем одна за другой обговаривать общие темы, чтобы увидеть, по каким из них наличествует совпадение мнений. В этом нет ничего драматичного. С течением времени будет все больше тем, где власти ЕС и США занимают различные позиции", - заключила Могерини.

Как сообщала "Правда.Ру", в интервью, которое новый американский президент дал в январе газетам Bild и Times, Трамп открыто назвал ЕС "инструментом для Германии", при этом фактически поприветствовал принятое Великобританией решение выйти из состава Евросоюза, назвав его мудрым. Тогда же Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией.

При этом, в минувший понедельник глава американской администрации заявил, что новое правительство США решительно поддерживает НАТО и лишь просит, чтобы все члены альянса "вносили полный и надлежащий финансовый вклад" в его деятельность.

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