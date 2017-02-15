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Источник Правда.Ру

"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон

Мир

Обеспокоенность пролетом российских самолетов возле американского эсминца в Черном море 10 февраля выражает минобороны США.

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Фото: ВМС США

По словам представителя Пентагона подполковника Мишель Балданса, вблизи эсминца Porter (номер DDG78), осуществлявшего обычное патрулирование в международных водах после учений Sea Shield, произошли "несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов".

Командир корабля оценил эти маневры как "небезопасные и непрофессиональные". "Эсминец Porter запрашивал все самолеты и не получил ответа. Российские самолеты не включали свои транспондеры", — сказала Балданса в беседе с РИА "Новости".

Представитель Пентагона добавила, что подобные инциденты вызывают беспокойство, потому что в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты военных.

Инцидент в Черном море между эсминцем Porter и самолетами ВКС для читателей "Правды.Ру" прокомментировал генерал армии, бывший главком ВВС, доктор военных наук, председатель Общественного совета при Росавиации Петр Дейнекин.

Стоит ли Пентагону беспокоиться о своем эсминце, который совершает якобы "обычное" патрулирование рядом с Россией в десятках тысяч миль от своих берегов?

Военно-воздушные силы России выполняют свои прямые обязанности по облету и контролю за теми силами и средствами, которые дежурят неподалеку от наших родных берегов. Мы же никаких возмущений не выражаем из-за того, что эсминцы военно-морского флота США курсируют вдоль наших берегов у Черного моря. Поэтому мы вынуждены делать облеты, выполнять соответствующие задачи. Так что пусть американцы вытрут слезы и продолжают наблюдение.

Эсминец совершает обычное патрулирование и никаких разведывательных наблюдений не ведет?

Вне сомнений, эсминец выполняет специальные задания и ведет все виды разведки: и радиотехническую, и глубинную, и противоминную, и все остальное. Иначе зачем ему нужно было сюда приходить из таких далеких просторов? Это, безусловно, разведывательный боевой корабль, который занимается своим делом.

За комментарием по этому поводу "Правда.Ру" обратилась и к военному политологу, кандидату политических наук, доценту кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александру Перенджиеву.

Оправдано ли беспокойство Пентагона по поводу этого инцидента в Черном море?

Нет, конечно, Пентагону не стоит беспокоиться, а сами их высказывания по поводу того, что российские самолеты пролетают — это уже просто входит в какую-то привычку. В привычку страха, я бы ее так назвал. Боятся российских самолетов, и каждый раз, как только они где-то рядом появляются, тут же по этому поводу начинается плач в информационном пространстве.

Вы вспомните, плакались ли где-нибудь российские военные по поводу того, что летают где-то американские самолеты? А вы думаете, что они не летают вблизи наших военных кораблей? Летают. Но нигде мы не говорим, что нам это чем-то угрожает. Если нам будет угрожать, мы их уничтожим. Так что весь этот плач только от бессилия. 

Если вы уверены в своей технике, в своей военной мощи, значит вы на нее и полагаетесь. Я думаю, что то, как ведут себя американцы, это не по-мужски и не по-военному. Так военные себя не ведут, они всегда четко выполняют приказы, а в случае опасности докладывают и получают указания, что им делать.

Российские военные летчики совершали когда-либо "небезопасные и непрофессиональные" маневры?

Российские летчики выполняют задачу, которая им поставлена. И их задача не том, чтобы пугать американцев, а в мониторинге, в получении информации, в тех же разведывательных операциях, которые проводят и сами американцы. То есть, они показывают военным кораблям страны, с которой находятся в определенном противоборстве, что мы в курсе ваших передвижений, дают некий сигнал предупреждения, что маневр засекретить вам не удалось и вы под контролем. Вот что показывают военные наши. И так, наверное, делают и другие.

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