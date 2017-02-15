Игорь Додон: Де-факто Крым — это Россия, но признать это официально Молдавия не может

Президент Молдавии Игорь Додон, выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что в стране никто не пойдёт на признание Крыма частью России, объяснив это тем, что Молдавии нужно выстраивать дружеские отношения с Украиной и решать приднестровскую проблему.

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"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам нужно выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", — цитирует РИА "Новости" Додона.

При этом он добавил, что полуостров де-факто — это территория России, однако Кишиневу следует осторожно подходить к этому вопросу.

При этом господин Додон выразил надежду на то, что "в ближайшем будущем, на каком-то этапе российско-украинские отношения — дружественные, хорошие, братские — возобновятся". "Это будет хорошо для всех",- приводит его слова ТАСС.

Напомним, во время предвыборной президентской кампании Игорь Додон, тогда еще кандидат на президентское кресло, заявлял, что де-факто Крым принадлежит России, и об этом знает весь мир, хотя юридически это еще не оформлено, и многие государства так и не признают этот факт.

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