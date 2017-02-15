ЭКСПЕРТЫ: разговоры про возврат Крыма Украине - чистый политес и ничего более

Громкое заявление президента США о "возвращении Крыма Украине", озвученное пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером, для наших читателей прокомментировали эксперты.

Историк и публицист Андрей Фурсов:

— Это следствие давления истеблишмента США — на фоне скандала с Майклом Флинном. Теперь американскому президенту приходится изображать ястреба, чтобы не выглядеть пророссийским.

Я думаю все-таки, что две вещи мы здесь можем зафиксировать. С одной стороны, это давление на него, и он идет на уступки. С другой стороны, мы уже не один раз видели, когда Трамп делает сначала одно заявление, а потом противоположное. Это одна из мер ведения бизнес переговоров, когда таким образом сбивается дыхание о противоположной стороны. То есть противоположную сторону вводят не в заблуждение, а в состояние, когда люди не понимают ситуацию. Это сознательное запутывание оппонентов — когда одновременно один и тот же человек играет доброго и злого следователя. То он говорит одно, то другое. И непонятно, чего от него ожидать. Это вроде как рукопожатие Трампа. Если вы видели, он берет крепко сжимает руку человека, потом подтягивает к себе, и начинает поглаживать эту руку а потом опять дергает. Вот эти заявления — из той же серии. Плюс эти вот игры.

Насчет того, хочет ли Трамп Третьей мировой войны… Думаю, ни один нормальный человек Третьей мировой войны не хочет. А то, что мы можем получить региональные войны по периметру наших границ, это вполне реально. Только, единственное, с Клинтон мы бы получили их уже по весне, а вот с Трампом, если это произойдет, будет значительно позже, по осени.

Разве США не признали захваченный Турцией Северный Кипр или заставили его вернуть? Извинились за присоединение к себе территорий за последние 200 лет или хотя бы за Югославию в 1999? А Крым сделали камнем преткновения…

Есть такая поговорка:"Горе побежденным. И, кроме того, это такая проверка крепости нервов нашего руководства: не отреагируют они на это, не будут дергаться — значит, что-то другое скажет. Так что к этому нужно относиться внимательно, но не дергаться по этому поводу.

Константин Блохин, политолог, международник в РИСИ, Центр евроатлантических и оборонных исследований, кандидат исторических наук:

— Во-первых, это заявление, на мой взгляд, стоит увязать с предыдущим событием, с отставкой Майкла Флинна. Все-таки это все, безусловно, наносит удар по перспективам налаживания российско-американского диалога. Но нужно учитывать, что Трамп, как бы ни хотел, сталкивается с огромной оппозицией в Конгрессе, с антироссийской. На данный момент в истории США еще не было, чтобы в Конгрессе формировался такой антироссийский консенсус. То есть как у демократов, так и у республиканцев.

СМИ активно обсуждают возможности импичмента Трампа; главная основа для этого импичмента, безусловно, это госизмена: неформальные контакты с Россией. То есть здесь Трампу нужно договариваться как раз с конгрессом. Конгресс, безусловно, не приемлет налаживание этого российско-американского диалога. На мой взгляд, эти заявления, во-первых, носят конъюнктурный характер, это такая политическая риторика. А конъюнктура — вещь недолгосрочная. Все-таки не стоит по этим заявлениям вообще давать оценку возможности долгосрочному выстраиванию американской внешнеполитической стратегии в отношении России.

Во-вторых. Когда в состав Советского Союза вошли прибалтийские страны, США тоже ведь не принимали ни при каких условиях это вхождение, но это не мешало американо-советскому диалогу. То есть де-юре Крым может быть непризнанным, но фактически он уже интегрирован в РФ, и ничто этому не может помешать. Так же, как, например, вопрос с Тайванем. Фактически, Тайвань является союзником США, но это не мешает США иметь торгово-экономические отношения с Китаем, где главным бенефициаром являются США. То есть американо-китайские экономические отношения — самые интегрированные на данный момент: есть политика, а есть экономика. И здесь зерна от плевел нужно отделять.

Трампу нужно все-таки как-то договариваться с Конгрессом, это раз, а во-вторых — вполне возможно, что это конъюнктурное заявление. Конечно пытаются Трампа встроить в такой мейнстрим, чтобы он был более похож на американского политика, как рудимент холодной войны. Давайте вспомним: Обама когда пришел к власти, ему дали и Нобелевскую премию мира. Его все поначалу воспринимали как пацифиста, миротворца, но в итоге Обама очень сильно изменился.

Сейчас мы видим попытку этого истеблишмента создать из Трампа нового Рейгана. Месяц назад Маккейн заявлял, чтобы Трамп вернулся к принципам Рональда Рейгана, минуя все. То есть конгресс уже пытается из него сделать подобие Рейгана. Время покажет, как будут развиваться отношения, но пока особых выводов не стоит делать, на мой взгляд.

Генеральный директор "Правда.Ру" Инна Новикова:

— Вот мне совершенно все равно, что думает Трамп по поводу Крыма. И неважно, что во время избирательной кампании он что-то там рассказывал про то, что полуостров надо бы признать за Россией. Но все эти разговоры про возврат Крыма Украине — чистый политесс и ничего более.

Думаю, его позицию более чем внятно озвучил тоже свежеизбранный президент Молдавии Игорь Додон: "Молдавии надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, решать приднестровскую проблему, поэтому сейчас в стране никто не пойдет на официальное признание Крыма российским". При этом он добавил: "Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять, …полуостров де-факто — это территория России, однако Кишиневу следует осторожно подходить к этому вопросу".

Так что Трампу, особенно учитывая его весовую категорию на политическом Олимпе, сейчас важно ослабить организованное на него со всех сторон давление, а не усиливать его и не махать красной тряпкой перед носом разгоряченной публики.

А "Крымнаш", он и до 2014 года был сердцем с Россией, а теперь это Россия, регион России живет и строится в ожидании третьей годовщины воссоединения.

И люди, пережившие эту радость, молодежь, старики, да и россияне из остальных частей нашей необъятной Федерации ни за что не отдадут нашу выстраданную так недавно победу. Не хочу предполагать даже гипотетически сценарии попыток силового решения "проблемы", но сейчас, тем более после трех лет бандеризации Украины, да и не только из-за этого, людям есть за что стоять. Тем более что их не 2 миллиона — нас 146 миллионов.

Так что Трамп блефует, пытаясь задобрить свою воющую и шипящую часть электората, вводит ее в заблуждение. На самом деле не крикунам, которых дергают за веревочки, надо кусочки колбасы кидать, а остановить финансирование этих якобы народных протестов и постоянных попыток найти повод для импичмента президента, ну или хотя бы просто подгадить. Эти люди давно известны, они и не скрываются. Тем проще. У Трампа хорошая школа. Большие капиталы не заработать без острых зубов, крепких локтей, дисциплины и крепкой головы. Так что ему надо только время, чтоб разрешить себе уйти от известного в политике принципа, когда приходится думать одно, говорить другое, а делать третье. Это под силу только действительно сильным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге: "Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации". Не остался в стороне и спикер Госдумы Вячеслв Володин: "Крым — это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории… это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию. Не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал. Послушайте, еще кто-то что-то скажет. Предвыборную программу надо выполнять, в предвыборной программе было все сказано — урегулирование отношений с Россией, с Китаем, борьба с терроризмом, когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня