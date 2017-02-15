Рассекречено: США планировали захватить Италию для спасения от коммунизма

В США рассекретили очередную партию документов. Они свидетельствуют о том, что в середине XX века Штаты рассматривали возможность военного вторжения в Италию, сообщает The National Interest.

Причина — возможный приход к власти коммунистов. ЦРУ устроило агрессивную, но при этом успешную кампанию: с 1948 по 1968 годы ЦРУ выделило итальянским партиям и профсоюзам более $65 млн.

Также Америка была готова отправить в Италию морских пехотинцев, чтобы дать итальянцам такое правительство, какого, по мнению Вашингтона, они заслуживали. Объединённый комитет начальников штабов США даже настаивал на военном вмешательстве в случае прихода коммунистов к власти в стране.

Это далеко не первый случай, когда в США признаются во вмешательстве в политику других стран. Напомним, в январе телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ Джон Бреннан признал: администрация Барака Обамы действительно поддержала организацию кровавой "Арабской весны", но неверно просчитала ее последствия.

Также экс-президент США Барак Обама в интервью Фариду Закарии сообщил, что евромайдан был устроен при посредничестве США:

"Господин Путин принял решение относительно Крыма не потому что у него имелась некая великая стратегия, а, по сути, потому что его застали врасплох протесты на Майдане, а также бегство Януковича после того, как мы выступили посредником в переходе власти на Украине".

Скандал вызвала и публикация писем экс-государственного секретаря США Клинтон. Она показала: США "вбомбили в каменный век" Ливию из-за огромных запасов нефти, золота и роста влияния Франции. Также переписка руководителя штаба Клинтон показала: кандидат от "партии Обамы" не только знала о поставках оружия террористам, но и получала с этого свой "профит".

Рассекреченную информацию "Правде.Ру" прокомментировал главный редактор аналитического центра "Катехон", политолог Леонид Савин.

США могли зайти так далеко и вторгнуться в Италию? Насколько вероятен был приход к власти коммунистов в Италии?

По крайней мере, известно о том, что в Италии разрабатывались секретные операции, с помощью которых ЦРУ как раз манипулировало общественным мнением. Одна из них известна как операция "Гладио". Как раз Италия и Греция являлись теми ключевыми звеньями, где американцы как раз боролись с марксистским, советским, коммунистическим влиянием. Хотя многие политические деятели приходили к власти легальным путем, против них устраивались акты саботажа и диверсии.

Чаще всего организовывались теракты от имени левых партий и организаций для того, чтобы их дискредитировать. Таким образом, естественно, население на следующих выборах уже голосовало за подконтрольных Вашингтону социал-демократов либо либералов. Это был наиболее оптимальный и проверенный путь.

Естественно, что на случай сбоя таких операций, конечно же, у США были планы по организации военного вторжения — как они, например, сделали это на Кипре, с помощью турецких вооруженных сил. Для Италии, естественно, была подобная опция, как и для многих стран Южной Европы. Вообще, Италия и Греция очень сильно испытывали коммунистическое влияние, поэтому США рассматривали вариант военного вторжения как последнюю стадию контроля над этой частью Европы.

Тем не менее вторжение не случилось…

Ну да, потому что операция ЦРУ и этих тайных армий НАТО были успешными. Зачем делать вторжение, если можно провести подобные меры руками каких-то террористических организаций либо небольших групп диверсантов. Что, собственно, и было сделано.

Тактика госпереворотов со стороны США до сих пор актуальна? Появился ли у других стран иммунитет к такому влиянию со стороны американцев?

Тактика государственных переворотов актуальна со времен античной эпохи, со времен Филиппа Македонского, который сказал, что лучше всего брать чужие крепости с помощью осла с мешком золота. То есть подкупать политическую элиту и владеть уже какой-то страной, либо на то время это были небольшие какие-то города-государства.

Естественно, что США так используют и эту практику: подкуп элит либо организация государственных переворотов с помощью вооруженной силы, как это было на Украине, как это было в странах Латинской Америки. И естественно, что во всех странах уже начинают более тщательно расследовать возможности, пути, и методы организации подобных действий, принимаются какие-то поправки к законодательству, решают эти вопросы уже на силовом уровне, информируют граждан. Что противозаконно в каком-то случае, а каком-то случае это может уже попадать под ряд статей.

Естественно, что техники постоянно меняются, постоянно обновляются. Уже нельзя отрицать влияния Интернета и социальных сетей, и США активно используют группы так называемых диссидентов, чтобы виртуально, не напрямую, а через Интернет, через активистов влиять на политическую ситуацию в той или иной стране, дестабилизировать ее. Например, с помощью обоснования зашиты прав человека или еще чего-то, либо открытия виртуальных консульств, посольств, как это они делали в отношении Палестины, Ирана и т. д.

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