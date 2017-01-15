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Источник Правда.Ру

Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии

Мир

Выступая в эфире телеканала Fox News, избранный вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что Дональд Трамп решительно настроен на налаживание отношений с Россией,  которые в настоящий момент ужасны.  

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Фото: AP

"Я считаю, что избранный президент Дональд Трамп ясно сказал, что у нас ужасные отношения с Россией. И это далеко не все, речь идет о полном провале Америки, в том числе в дипломатии и во многих других областях", - сказал он.

Пенс отметил, что избранный  президент полон решимости изучить возможности установления более хороших отношений с Россией. "У нас общий враг - "Исламское государство" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ). Ее уничтожение является важнейшим приоритетом новой администрации", - заявил избранный вице-премьер.

По его словам, в лице нового президента весь мир должен увидеть человека, который "готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией".

Отвечая на вопросы телеканала CBS, Майл Пенс решительно опроверг сообщения о том, что команда Трампа якобы поддерживала контакт с "российскими хакерами", которых спецслужбы США обвиняют в попытке вмешаться в выборы американского президента.

Между тем, глава ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента Дональда Трампа "крайне осторожно" подходить как к вопросу снятия санкций с России, так и к  оценке хакерских атак, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Директор ЦРУ при этом объяснил, что разведывательное сообщество было обязано заранее предупредить избранного главу государства о содержании так называемого досье, в котором Москве приписывается сбор компрометирующих сведений о Трампе.

Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". В субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter он заявил, что в разведывательном сообществе признали подлогом так называемое секретное досье. Впрочем, уже доказано, что весь "доклад" - это фейк подготовленный на имиджборд.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что автором досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.

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Темы Майкл Пенс Дональд Трамп отношения с Россией
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