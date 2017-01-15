Директор ЦРУ предостерег Трампа от снятия санкций с России

Крайне осторожно подходить к вопросу снятия санкций с России, четко понимая, какие последствия может вызвать этот шаг, советует будущему новому хозяину Белого дома президенту Дональду Трампу глава ЦРУ Джон Бреннан.

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Сообщая об этом, телеканал Fox News, добавляет, что Бреннан также рекомендовал Трампу более взвешенно подходить к вопросу оценки хакерских атак, в которых Вашингтон обвиняет Россию.

Директор ЦРУ при этом объяснил, что разведывательное сообщество было обязано заранее предупредить избранного главу государства о содержании так называемого досье, в котором Москве приписывается сбор компрометирующих сведений о Трампе.

Телекомпания CNN во вторник, 10 декабря, со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". В субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter он заявил, что в разведывательном сообществе признали подлогом так называемое секретное досье. Впрочем, уже доказано, что весь "доклад" - это фейк подготовленный на имиджборд.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что автором досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.

Автором "российского компромата" на Трампа считается экс-сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, по данным источников портала EurActiv, он занимался сбором компромата и раньше.

В свою очередь агентство Рейтер сообщило, что Стил еще с лета 2010 года снабжал ФБР информацией о коррупции в FIFA. Американские чиновники сообщил агентству, что именно его работа по этому вопросу является причиной, по которой его докладу по Трампу доверяют.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

По предположению CNN, проведенное Стилом расследование сначала финансировалось противниками Трампа по Республиканской партии, а затем - сторонниками Хиллари Клинтон. Сейчас ФБР проводит проверку этих данных.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Полный текст документа приводится на сайте BuzzFeed.

Материал представляет собой разрозненные заметки, как утверждает портал, автор их и есть тот бывший сотрудник британской разведки. При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.