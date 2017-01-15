Президент Сербии возложил ответственность за инцидент с поездом на США

Инцидент с поездом из Белграда, который пришлось вернуть от границы с Косово из-за угрозы нападения со стороны косовских албанцев, вызван судорогами уходящей американской администрации, заявил президент Сербии Томислав Николич после заседания Совета безопасности.

Фото: AP

"Хотя мы старались не показать этого, вчера мы были на грани столкновения", - заявил президент. Николич пригрозил, что в ответ Сербия не пропустит через свою территорию ни одного албанца, которые тысячами пересекают страну на автобусах по пути в страны ЕС.

По словам президента, ни ЕС, ни НАТО не были в состоянии что-либо ответить на обращения Белграда в связи с инцидентом.

"Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?" - задался вопросом лидер Сербии.

Также Николич призвал Европейский союз прокомментировать заявления так называемого премьера Косово Исы Мустафы, что вчерашние действия албанцев были согласованы с ЕС. Президент предупредил, что следующая албанская провокация закончится плохо.

"Мы не хотим столкновения, но вынуждены будем поступать не так, как хочется, а так, как должны", - сказал он.

В субботу, 14 января, косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград - Косовска - Митровица, готовили на него нападение, стремясь спровоцировать широкомасштабные столкновения.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Сербия в субботу впервые с 1999 года решила открыть железнодорожное сообщение между столицей Белградом и краем Косово, независимость которого в одностороннем порядке провозгласили косовские албанцы.

Первый почти за 18 лет пассажирский состав должен был проследовать по маршруту Белград - Младеновац - Лапово - Крагуевац - Кралево - Рашка - Косовска-Митровица и обратно. По сути, новый маршрут представляет собой расширение существующей линии Кралево - Косовска-Митровица (поезда из сербского Кралево отправляются в Косовска-Митровицу дважды в день).

Субботним утром, в торжественной обстановке, поезд отправился из Белграда. Снаружи состав был оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово - это Сербия" на 21 языке, включая албанский.

Самопровозглашенные албанские власти края выступили категорически против введения маршрута, заявляя, что он угрожает "суверенитету" Косово. По утверждению президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи, "въезд в Косово поезда, который имеет националистические наклейки, противоречащие конституции и законам Косово, неприемлем".

Тачи заявил об уважении свободы передвижения, но в поезде, по его словам, находятся высокопоставленные сербские официальные лица, у которых нет разрешения на въезд в Косово.

"Поэтому то, что незаконно и нарушает государственный суверенитет Косово, нужно предотвратить. Этот поезд является провокацией, и косовские власти должны принять необходимые законные меры, чтобы воспрепятствовать его движению", - написал Тачи на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее днем на некоторых интернет-ресурсах на албанском языке появилась видеозапись, на которой некие лица в масках якобы устанавливают взрывчатку под рельсы на маршруте поезда. После этого силами косовской полиции пути были обследованы, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Поезд из Белграда был остановлен на сербской территории в Рашке, близ административной границы с Косово. Вскоре его пришлось вернуть, чтобы не подвергать опасности пассажиров. Глава кабмина Сербии пообещал оповестить о провокации албанцев Москву, Пекин и Вашингтон, отметив, что разочарован реакцией из Брюсселя.

В связи с ситуацией в Косово премьер-министр Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Бюро по координации служб безопасности.