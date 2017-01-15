В Британии снова пытаются обвинить Россию в "сборе компромата на политиков"

Связанные с Россией или нанятые Москвой лица могут собирать компрометирующие данные в отношении высокопоставленных британских политиков, в том числе главы МИД Бориса Джонсона, заявил экс-министр Великобритании по делам Европы Крис Брайант. пишет газета Guardian.

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Главная моя мысль в том, что (глава МИД Британии) Борис Джонсон, (министр по международной торговле) Лиам Фокс, (замглавы МИД) Алан Дункан, у которого есть сводка по России, и (министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС) Дэвид Дэвис несомненно будут изучены. Русские будут очень, очень внимательно следить за этими людьми. Они создадут файл и будут пытаться следить за всем, что они делают", - сказал экс-министр.

Свое мнение британский министр высказал через несколько дней после скандала в США с анонимным документом, рассказывающим, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией об избранном президенте страны Дональде Трампе.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". В четверг стало известно имя составителя доклада - им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

По предположению CNN, проведенное Стилом расследование сначала финансировалось противниками Трампа по Республиканской партии, а затем - сторонниками Хиллари Клинтон. Сейчас ФБР проводит проверку этих данных.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Полный текст документа приводится на сайте BuzzFeed.

Материал представляет собой разрозненные заметки, как утверждает портал, автор их и есть тот бывший сотрудник британской разведки. При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа со лживым "компроматом" на него.

"Сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами в своем Twitter. Впрочем, уже доказано, что весь "доклад" - это фейк подготовленный на имиджборд.

Позже, на своей первой пресс-конференции в качестве избранного главы государства, он отметил, что, если бы у России имелась информация, компрометирующая республиканцев, то Москва бы ее уже обнародовала.

"Если бы у них было что-то, они бы это опубликовали", - сказал он.

А избранный вице-президент США Майкл Пенс назвал безответственным шагом публикацию рядом американских СМИ материалов о том, что у России якобы имеется компромат на Дональда Трампа.