Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рейкьявик готов снова стать посредником между Москвой и Вашингтоном

Мир

Организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Рейкьявике готов МИД Исландии. Впрочем, по словам министра иностранных дел страны Гудлаугура Тор Тордарсона, соответствующий запрос пока что не получен, сообщает издание Iceland Monitor.

358167.jpeg
Фото: AP

В ответ на вопрос издания глава МИД Исландии заявил: «Правительство Исландии не получало запрос об этом. Если чиновники в Вашингтоне сделают официальный запрос властям Исландии на проведение саммита в Рейкьявике, мы позитивно воспримем это и сделаем это нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией, напомню вам о встрече в 1986 году». 

Исландский министр сослался на переговоры между генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом 30-летней давности. В ходе того саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны, пишет издание. 

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.

"Трамп и члены его команды сказали британским официальным лицам, что во время их первой зарубежной поездки произойдет встреча с российским лидером, и наиболее предпочтительный вариант для организации переговоров сверхдержав, как и три десятилетия назад - исландская столица", - сообщалось в статье Sunday Times.

Однако вскоре агентство Блумберг опубликовало  опровержение от официального представителя Трампа. Шон Спайсер написал в своем микроблоге в Twitter, назвав информацию о готовящихся переговорах в столице Исландии «стопроцентной ложью».

Напомним, в октябре 1986 года в столице Исландии Рейкьявике состоялась вторая по счету встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, которая и сегодня считается важной вехой в советско-американском переговорном процессе по стратегическим наступательным вооружениям и первым шагом к завершению эпохи «холодной войны».

Хотя не все должным образом оценили эту встречу, сам Михаил Горбачев утверждал: «Рейкьявик - не провал, а прорыв... Мы заглянули за горизонт». Рейган, покидая Рейкьявик, осознал, насколько близко они подошли к ликвидации угрозы ядерного уничтожения. Взаимное уважение между лидерами было поднято до уровня, которого не было на их первой встрече в Женеве.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы Исландия Рейкьявик Дональд Трамп Владимир Путин
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Мир
Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Министерство обороны
"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"
Читательский топ
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Ученые обнаружили главный фактор старения
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая

Вернется ли Россия в группу и зачем ей это, Pravda.Ru узнала у эксперта.

России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Яков Кедми: США превратятся в Японию
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Яков Кедми: США превратятся в Японию
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Общество
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
Любовь Степушова Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет Любовь Степушова Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Виктор Гольдмахер Ученые: Витамин С убивает раковые клетки
Jhonny Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Галина Лобанова Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Галина Лобанова Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Галина Лобанова Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Галина Лобанова Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
vkontakte_67930895 Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Vera Osinnyaya Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Евгений Куликов(Одноклассники) Politico: Украина разочаровалась в ЕС
facebook_128328851005631 Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?