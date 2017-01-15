Рейкьявик готов снова стать посредником между Москвой и Вашингтоном

Организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Рейкьявике готов МИД Исландии. Впрочем, по словам министра иностранных дел страны Гудлаугура Тор Тордарсона, соответствующий запрос пока что не получен, сообщает издание Iceland Monitor.

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В ответ на вопрос издания глава МИД Исландии заявил: «Правительство Исландии не получало запрос об этом. Если чиновники в Вашингтоне сделают официальный запрос властям Исландии на проведение саммита в Рейкьявике, мы позитивно воспримем это и сделаем это нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией, напомню вам о встрече в 1986 году».

Исландский министр сослался на переговоры между генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом 30-летней давности. В ходе того саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны, пишет издание.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.

"Трамп и члены его команды сказали британским официальным лицам, что во время их первой зарубежной поездки произойдет встреча с российским лидером, и наиболее предпочтительный вариант для организации переговоров сверхдержав, как и три десятилетия назад - исландская столица", - сообщалось в статье Sunday Times.

Однако вскоре агентство Блумберг опубликовало опровержение от официального представителя Трампа. Шон Спайсер написал в своем микроблоге в Twitter, назвав информацию о готовящихся переговорах в столице Исландии «стопроцентной ложью».

Напомним, в октябре 1986 года в столице Исландии Рейкьявике состоялась вторая по счету встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, которая и сегодня считается важной вехой в советско-американском переговорном процессе по стратегическим наступательным вооружениям и первым шагом к завершению эпохи «холодной войны».

Хотя не все должным образом оценили эту встречу, сам Михаил Горбачев утверждал: «Рейкьявик - не провал, а прорыв... Мы заглянули за горизонт». Рейган, покидая Рейкьявик, осознал, насколько близко они подошли к ликвидации угрозы ядерного уничтожения. Взаимное уважение между лидерами было поднято до уровня, которого не было на их первой встрече в Женеве.