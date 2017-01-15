"Аморальными" поступками считает Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх просмотр фильмов в кинотеатрах и выступления певцов перед публикой.
Комментируя начало выдачи лицензий в королевстве на проведение выступлений певцов и дискуссию о роли кинотеатров во время передачи на спутниковом телеканале "Аль-Маджид", аш-Шейх заявил, что в песенных вечеринках и кинотеатрах "нет ничего хорошего, они морально разлагают, наносят удар по ценностям и дают повод для смешения полов".
"Мы знаем, что песенные вечеринки и кинотеатры - это моральное разложение", - сказал муфтий. По его словам, в кинотеатрах показывают "пошлые, порнографические, аморальные фильмы, которые привозят из-за рубежа, чтобы изменить нашу культуру".
В настоящее время в саудовском обществе наблюдается разделение на сторонников отхода от ультраконсервативных религиозных ценностей, которые соблюдаются в королевстве, в том числе, принципа сегрегации полов, и тех, кто поддерживает нынешнее положение вещей.
Однако богословы этой страны постоянно сообщают о новых "греховных" привычках в обществе, которые сразу же и стараются запретить. К примеру, как рассказывала Правда.Ру, жителям королевства запретили селфи с животными.
Снимки с котами и собаками - это западное веяние, считает член совета высших богословов Саудовской Аравии Салах Бин Фаузан аль-Фаузан. Он резко осудил такие фото, потому что в них нет особой необходимости. "Фотографироваться нельзя ни с котами, ни с собаками, ни с волками, ни с кем бы то ни было", - передает слова мусульманского богослова.
Не обошли своим вниманием богословы и шахматы, которые все тот же Верховный муфтий Абдуль-Азиз ибн Абдуллах Аль аш-Шейх назвал "игрой, противоречащей нормам ислама".
Увлечением селфи обеспокоены и в Иране, где моделей и гримеров арестовывают за фото без хиджаба в социальной сети. За посты в Instagram, противоречащие исламу, были арестованы 8 человек, сказал глава суда по компьютерным преступлениям в Тегеране Джавад Бабаи.
Тайные агенты два года вели операцию "Паук II", выискивая моделей, которые снимались без хиджаба. В Иране это запрещено. Под суд попали всего 170 человек, это фотографы, гримеры, стилисты, которые постили в Instagram фото и видео.
Обоснованием арестов стали нормы ислама. "Они распространяли безнравственную противоречащую нормам ислама культуру", - передает РИА Новости слова Джавада Бабаи со ссылкой на Франс Пресс.
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