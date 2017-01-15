Индийских избирателей собирались подкупить 25 тысячами литров самогона

Огромную партию самогона - более 25 тысяч литров, предназначавшийся для подкупа избирателей на предстоящих в феврале выборах в местные законодательные органы, изъяла полиция штата Пенджаб на северо-западе Индии.

Об инциденте сообщила газета A Tribuna.

По данным правоохранительных органов, подпольную винокурню близ деревни Каттианвали удалось обнаружить благодаря информаторам. В ходе совместного рейда свыше 120 полицейских и представителей других силовых структур изъяли 25,6 тыс. литров нелегального спиртного, которое, по словам полиции, предназначалось для подкупа избирателей в сельских районах Пенджаба накануне предстоящих выборов.

Несмотря на то что в операции по закрытию деятельности подпольной винокурни участвовало большое число полицейских, всем организаторам производства удалось сбежать.

Вся партия самогона, а также оборудование для его производства изъяты и уничтожены. В настоящее время идут оперативно-следственные мероприятия, в числе подозреваемых - свыше 30 местных жителей.

Подпольное производство горячительных напитков накрывают в самых разных странах. Удивительно, но даже в Саудовской Аравии, в которой алкоголь находится под самым строгим запретом, за нарушение которого грозит тюремное заключение, и то находятся "смельчаки"-самогонщики.

Как рассказывала Правда.Ру, в ноябре минувшего года "религиозная полиция" в ходе рейда в провинции Асир конфисковала 10246 л. самогона в 7 подпольных цехах. Самогонщиками, изготовлявшими 99%-ю самогонку из картофеля, оказались мигранты из Европы, Африки и ряда азиатских стран.

Кроме того, 74-летний британский специалист, работающий в Саудовской Аравии, был приговорен к 350 ударам плетьми за бутылку домашнего вина.

Кстати, как известно, в России самогоноварение распространено довольно широко. И за такое "увлечение" тоже предусматривается наказание, хотя законодатели предлагают его еще и ужесточить. К примеру, депутаты законодательного собрания Владимирской области уверены, что такие меры необходимы, поскольку самогоноварение "приобретает характер национального бедствия", портя здоровье россиян и снижая доходы бюджетной системы.

Борьба с незаконным производством спиртного ведется в нашей стране в последние годы довольно плодотворно. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что увеличение цен на алкогольную продукцию может привести к потреблению гражданами суррогатов, о чем писала Pravda.Ru.

"Я категорически против любой алкоголизации населения. С этим нужно, безусловно, бороться, но бороться нужно здравыми способами и средствами. Завышение цен на алкогольную продукцию оно приводит только к увеличению потребления суррогатов", - сказал президент на совместном заседании Госсовета и Совета по культуре и искусству.