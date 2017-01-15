Трамп хочет "выселить" журналистов из Белого дома

Возможность переноса пресс-центра из Белого дома в другое здание по соседству серьезно рассматривает администрация избранного президента США Дональда Трампа.

Фото: AP

Об этом пишет журнал Esquire со ссылкой на трех высокопоставленных источников.

Если план по переносу пресс-корпуса будет одобрен, представители СМИ будут приниматься в конференц-центре Белого дома рядом с историческим парком-площадью Лафайет-сквер, либо в здании бывшей административной канцелярии, также рядом с резиденцией президента США.

Будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что решение ещё не принято, но подтвердил, что обсуждение переноса действительно велось. "Никакого решения принято не было", - приводит журнал заявление Спайсера.

"Было проявлено очень много интереса к президенту Дональду Трампу. Вопрос заключается в том, достаточно ли комнаты с 49 местами. Когда мы проводили пресс-конференцию, мы получили сотни запросов, и ограничились 400. Есть ли возможность потенциально позволить большему числу представителей СМИ стать частью этого? Мы это обсуждаем", - поясняет причины возможного переноса журналистского корпуса Спайсер.

Возможное перемещение может быть связано с мнением переходной команды избранного президента о том, что освещение деятельности Трампа в СМИ было подано в крайне враждебном ключе. "Они являются оппозиционной партией. Я хочу, чтобы их не было в здании. Мы забираем пресс-центр", - цитирует журнал слова одного из источников.

Между тем в США в Соединенных штатах активисты движения за гражданские права начинали неделю протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Несмотря на непогоду, к к мемориалу Мартина Лютера Кинга вышли около двух тысяч человек.Лидеры протестующих призывали остальных к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить. Агентство также отмечает, что демонстранты обещали защищать успехи в избирательном праве и уголовном правосудии в течение президентства Трампа.

"Мы маршируем под проливным дождем, потому что мы хотим, чтобы народ понял, что понадобится больше чем одни выборы, чтобы поменять то, за что мы боролись, то чего мы добились", - заявил один из организаторов митинга и лидер движения Альфред Шарптон (Al Sharpton).

В то же время, "стеной из мяса" готовы встать байкеры для защиты граждан на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил основатель сообщества Bikers For Trump Крис Кокс, передает телеканал Fox News.

По словам Кокса, тысячи байкеров собираются приехать на инаугурацию Трампа, которая пройдет 20 января в Вашингтоне. Акция байкеров запланирована для предотвращения каких-либо инцидентов во время торжественной церемонии.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа намерены несколько групп активистов, среди которых такие организации, как DisruptJ20 и Black Lives Matter. Они собираются заблокировать работу 12 контрольно-пропускных пунктов, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню, чтобы не дать пройти остальным зрителям.

"Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж", - приводит слова представителя DisruptJ20 Дэвида Торнстона агентство Reuters. По словам организатора, активисты не будут раскрывать всех планов, но опасаются столкновений со сторонниками Трампа. В инаугурации в общей сложности примут участие около 27 различных организаций, что в четыре раза больше, чем на церемонии предыдущего президента Барака Обамы.

Церемония пройдет у здания Конгресса на Капитолийском холме. Дональд Трамп принесет присягу со специального возвышения. После этого 45-й президент страны выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.