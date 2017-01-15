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Источник Правда.Ру

"Лучший друг навсегда": Вручение медали довело Байдена до слез

Мир

В интернет-мем сразу успел превратиться момент награждения вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы после хвалебной речи Барака Обамы, сообщает Mashable.

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Фото: AP

Фото, на котором президент США вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток в Twitter, касающиеся в первую очередь предположительного разговора между ними.

​" — Барак, скажи, как это будет?

  — Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры

  — А мне можно будет присматривать за кроликами?

  — Конечно!".

 

"Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя!

Джо: Это вафельный рожок?

Обама: Это Президентская медаль свободы.Байден: (плачет) ".

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Фото: twitter.com

 

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.

"Байден: сила течет во мне, я един с силой.

Обама: что?

Байден: ничего".

 

"Байден: Я теперь один из Мстителей?

Обама: Конечно, Джо".

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Фото: twitter.com

Некоторые пользователи, между тем, решили, что Обама подарил Байдену совсем другую медаль.

"Лучшие друзья навсегда (надпись на медали - ред.)".

Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, и пошутил на тему того, что у интернета появится повод последний раз поговорить об их дружбе.

В ближайшие дни на смену администрацию Обамы сменит администрация Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа намерены несколько групп активистов, среди которых такие организации, как DisruptJ20 и Black Lives Matter. Они собираются заблокировать работу 12 контрольно-пропускных пунктов, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню, чтобы не дать пройти остальным зрителям.

"Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж", - приводит  слова представителя DisruptJ20 Дэвида Торнстона агентство Reuters. По словам организатора, активисты не будут раскрывать всех планов, но опасаются столкновений со сторонниками Трампа. В инаугурации в общей сложности примут участие около 27 различных организаций, что в четыре раза больше, чем на церемонии предыдущего президента Барака Обамы.

Церемония пройдет у здания Конгресса на Капитолийском холме. Дональд Трамп принесет присягу со специального возвышения. После этого 45-й президент страны выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.

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Темы награда Джо Байден Барак Обама
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