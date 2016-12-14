Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Коалиция США может вмешаться в бои возле Пальмиры

Мир

Международная коалиция во главе с США ожидает, что Сирия и Россия предпримут контратаку в Пальмире, если они этого не сделают, коалиция будет защищаться сама, заявил командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

356769.jpeg
Фото: AP

Таунсенд также заявил, что завершение боев в Алеппо усложнит ситуацию для коалиции США. Правда, он отметил, что не знает, каким образом.

"Очевидно, у тех, кто был в Алеппо, есть еще идеи, чем им заняться в будущем", — цитирует генерала РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда.Ру, коалиция в декабре значительно сократила число ударов по боевикам в Сирии и Ираке. Оно уменьшилось на треть. Причем бьют американцы и их партнеры преимущественно по одиночным объектам — машинам и даже мусоровозам. Авиация коалиции также фактически ничего не сделала, чтобы помешать отступлению джихадистов из Мосула в Ракку.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что наступление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из района Мосула может быть скоординировано для отвлечения внимания от Алеппо.

"Пальмира, движение ИГ из Ирака, судя по всему из Мосула, наступление на тех территориях, которые патрулирует авиация возглавляемой США коалиции — все это наводит на мысль, и я очень надеюсь ошибаться — что все это соркестрировано, скоординировано для того, чтобы дать передышку тем бандитам, которые засели в Восточном Алеппо", — сказал он.

На днях удалось установить полный контроль над восточным Алеппо. Правда.Ру напоминает, что Россия и Турция заключили соглашение об эвакуации мирных жителей и вооруженной оппозиции из этой части города. Благодаря нему для людей будет шанс на выживание. Оно включало прекращение огня на территории Алеппо, которое вступило в силу накануне вечером.

Позже стало известно, лидеры вооруженных формирований на востоке Алеппо нарушили договоренности с сирийскими властями об их выводе из города и возобновили боевые действия, но их атака была отбита.

Власти США ответили на новость об освобождении сирийского города Алеппо от боевиков, обвиняя Россию в "попустительстве терроризму".

"Стратегия, которую использует Россия, отвлекла ее внимание, позволив ИГИЛ (запрещена в РФ) добиться определенных завоеваний. Однако она также продолжает подпитывать экстремизм того рода, который лишь превращает Сирию в рай для террористических организаций, плетущих заговоры, предусматривающий применение насилия не только в регионе, но и во всем мире", — приводит ТАСС слова сообщения.

Макгурк уточнил, что освобождение Пальмиры — единственный успех России на поле боевых действий в Сирии. То, что Пальмиру на днях снова захватили террористы ИГ, указывает на "ошибочность курса Москвы".

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему стало возможным взятие Пальмиры. Требования ввести режим тишины в Сирии нацелены на то, чтобы боевики "перевели дух", получили припасы и подкрепление, заявил он. По его словам, Мосул окружили не до конца и "оставили коридор бандитам-игиловцам, которые по этому коридору живые, здоровые, с оружием вышли оттуда и двинулись в сторону Пальмиры".

А переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии министр назвал "бесплодными посиделками".

"Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласится создать эти коридоры и давно бы уже мы этих боевиков убрали бы из восточного Алеппо", — добавил он.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Пальмира в руках ИГ: Почему террористы смогли взять город?
Темы США Сирия Россия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Яков Кедми: "Элиты в США решают не все"
Здоровье
Постельные тайны. Что есть норма?
Ближний Восток
"Американцы никогда не бомбили боевиков"
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Мир
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Происшествия
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Юрий Носовский Беспилотный автобус? Пока фантастика Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем? Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Gleb Zhiglov Базы США на Курилах: Зачем Япония провоцирует Россию?
vkontakte_345743960 У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
bugbu mijio У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Виктор Гольдмахер У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Igor R Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Igor R В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Иван Чуркин(Одноклассники) Жириновский: Праздновать Рождество в России нужно 25 декабря
Olga Tkach В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
вячеслав судаков У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Виктор Гольдмахер У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?