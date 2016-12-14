Коалиция США может вмешаться в бои возле Пальмиры

Международная коалиция во главе с США ожидает, что Сирия и Россия предпримут контратаку в Пальмире, если они этого не сделают, коалиция будет защищаться сама, заявил командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

Фото: AP

Таунсенд также заявил, что завершение боев в Алеппо усложнит ситуацию для коалиции США. Правда, он отметил, что не знает, каким образом.

"Очевидно, у тех, кто был в Алеппо, есть еще идеи, чем им заняться в будущем", — цитирует генерала РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда.Ру, коалиция в декабре значительно сократила число ударов по боевикам в Сирии и Ираке. Оно уменьшилось на треть. Причем бьют американцы и их партнеры преимущественно по одиночным объектам — машинам и даже мусоровозам. Авиация коалиции также фактически ничего не сделала, чтобы помешать отступлению джихадистов из Мосула в Ракку.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что наступление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из района Мосула может быть скоординировано для отвлечения внимания от Алеппо.

"Пальмира, движение ИГ из Ирака, судя по всему из Мосула, наступление на тех территориях, которые патрулирует авиация возглавляемой США коалиции — все это наводит на мысль, и я очень надеюсь ошибаться — что все это соркестрировано, скоординировано для того, чтобы дать передышку тем бандитам, которые засели в Восточном Алеппо", — сказал он.

На днях удалось установить полный контроль над восточным Алеппо. Правда.Ру напоминает, что Россия и Турция заключили соглашение об эвакуации мирных жителей и вооруженной оппозиции из этой части города. Благодаря нему для людей будет шанс на выживание. Оно включало прекращение огня на территории Алеппо, которое вступило в силу накануне вечером.

Позже стало известно, лидеры вооруженных формирований на востоке Алеппо нарушили договоренности с сирийскими властями об их выводе из города и возобновили боевые действия, но их атака была отбита.

Власти США ответили на новость об освобождении сирийского города Алеппо от боевиков, обвиняя Россию в "попустительстве терроризму".

"Стратегия, которую использует Россия, отвлекла ее внимание, позволив ИГИЛ (запрещена в РФ) добиться определенных завоеваний. Однако она также продолжает подпитывать экстремизм того рода, который лишь превращает Сирию в рай для террористических организаций, плетущих заговоры, предусматривающий применение насилия не только в регионе, но и во всем мире", — приводит ТАСС слова сообщения.

Макгурк уточнил, что освобождение Пальмиры — единственный успех России на поле боевых действий в Сирии. То, что Пальмиру на днях снова захватили террористы ИГ, указывает на "ошибочность курса Москвы".

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему стало возможным взятие Пальмиры. Требования ввести режим тишины в Сирии нацелены на то, чтобы боевики "перевели дух", получили припасы и подкрепление, заявил он. По его словам, Мосул окружили не до конца и "оставили коридор бандитам-игиловцам, которые по этому коридору живые, здоровые, с оружием вышли оттуда и двинулись в сторону Пальмиры".

А переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии министр назвал "бесплодными посиделками".

"Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласится создать эти коридоры и давно бы уже мы этих боевиков убрали бы из восточного Алеппо", — добавил он.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня