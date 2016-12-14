Встреча Путина и Трампа может пройти в Финляндии

Финляндия намерена организовать на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил представитель МИД Финляндии Алекси Хярконен.

источник Pravda.Ru

Финны хотят провести на своей территории встречу Путина и Трампа после того, как Хельсинки заступит на пост председателя Арктического совета. Финляндия готова организовать саммит, если позволит внешнеполитическая конъюнктура. "Возможно, что саммит пройдёт в Финляндии в юбилейный год независимости нашей страны — 2017, — заявил Хяркёнен. — Президент Ниинистё уже высказывался в пользу этого".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент. Однако, по его словам, более целесообразно сначала дать ему возможность сформировать администрацию и вступить в должность, передает РИА Новости.

Как сообщала Правда.Ру, в Москву недавно приезжал советник миллиардера Картер Пейдж. Аналитики считают, что его визит — очередной шаг к подготовке встречи на высшем уровне Дональда Трампа и Владимира Путина.

— На мой взгляд, в первую очередь необходимо рассматривать это явление представителя Дональда Трампа продолжением той стратегии, тех позиций, которые были озвучены Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании, а именно — налаживание отношений с Российской Федерацией необходимо также для Соединенных штатов Америки, и решение любого глобального конфликта, в том числе крымского кризиса и сирийского вопроса, невозможно без участия Москвы, — рассказал Правде. Ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Однако эксперт считает, что в эйфорию впадать не стоит. Ведь Дональд Трамп при всем желании построить новый фундамент в отношениях с Российской Федерации, он не обладает всей полнотой власти. Те политические элиты, которые до сих пор выступают за резкую конфронтацию с Москвой, они до сих пор находятся, собственно, у многих рычагов управления в государстве.

Кстати, не так давно Белый дом обвинил Трампа в братстве с Путиным, а также в финансовых связях с Россией.

"Избранный президент поставил во главе своей предвыборной кампании человека с широкими, тесными связями с Москвой, который имеет личный интерес в России. Избранный президент назначил советником по нацбезопасности человека, который получал вознаграждения от российского пропагандистского ресурса", — цитирует официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста МК.

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