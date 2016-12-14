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Премьер Словакии назвал антироссийские санкции бессмысленными

Мир

Антироссийские санкции бессмысленны, но нельзя идти против единства ЕС, заявил в среду премьер председательствующей ныне в ЕС Словакии Роберт Фицо.

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"Обеим странам (РФ и Украине) есть что выполнять в том, что касается минских договоренностей. Но наше черно-белое видение (этой проблемы) является опасным и вредным. Я буду бороться за наши собственные интересы, но не стану разбивать единство ЕС. При этом я буду использовать каждую возможность для того, чтобы заявить на заседании Евросовета, что я против (антироссийских) санкций, которые бессмысленны", — цитирует Фицо РИА Новости.

По словам Роберта Фицо, он не понимает, почему такие меры должны нести вред его стране и почему должен падать уровень торгово-экономических отношений.

Напомним, первые санкции были введены в 2014 году из-за ситуации на Украине. С тех пор они регулярно продлевались.

Заявления том, что санкции больше вредят Западу, нежели России, и их нужно отменить, в последнее время звучат все чаще. Об этом говорил советник Дональда Трампа Картер Пейдж. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в своей колонке в Handelsblatt также высказался в пользу пересмотра санкций и активизации торговых отношений с Россией. По его словам, антироссийские санкции стоили Германии 60 000 рабочих мест, а экономический ущерб для всего Евросоюза уже достиг сотен миллиардов евро.

Позже об этом говорил и профессор кафедры международных отношений университета города Инсбрук Герхарда Манготта. По его словам, политика антироссийских санкций бессмысленна, а все прочие попытки Запада оказать влияние на внешнеполитический курс России оказались совершенно бесплодны.

Однако до Европы эти слова пока, видимо не доходят. Как стало известно, Европарламент в преддверии саммита Евросоюза 15 декабря в Брюсселе призвал лидеров ЕС предусмотреть возможность применения санкций против нефтегазовой и оружейной отраслей промышленности России, если Москва, как утверждают в ЕС, продолжит нарушать нормы международного права в отношении Украины, говорится в докладе ЕП по вопросам общей европейской внешней политики и политики в области безопасности.

В докладе отмечается, что санкции ЕС против РФ являются "эффективным средством сдерживания дальнейшей агрессии России в Украине" и прекращение их действия обусловлено полным выполнением РФ минских договоренностей. При этом в документе содержится призыв "разработать новую более реалистическую стратегию отношений ЕС с Россией, основывающуюся на надежном сдерживании, но также и на диалоге в сферах общих интересов, таких как борьба против терроризма, распространением ядерного оружия и совместная торговля".

Кроме того, сегодня стало известно, что Евросоюз до конца года продлит на шесть месяцев санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита сообщества, передает ТАСС. По словам дипломата, на саммите 15 декабря соответствующий призыв озвучат президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. "Предполагаю, что страны-члены получат рекомендацию от канцлера Меркель и президента Олланда о продлении экономических санкций, введенных после агрессии России на Украине", — сказал он.

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