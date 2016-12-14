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Источник Правда.Ру

Базы США на Курилах: Зачем Япония провоцирует Россию?

Мир

 

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Япония допускает возможность размещения баз США на Курилах. Секретарь Национального совета безопасности Японии Сётаро Яти на встрече со своим российским коллегой Николаем Патрушевым в ноябре не исключил возможность размещения на двух островах южных Курил американских военных баз, сообщает газета Asahi Shimbun.

По данным источника газеты в правительстве, дело в том, что при установлении на островах японского суверенитета в силу автоматически вступит договор о гарантиях безопасности между США и Японией.

Напомним, на 15-16 декабря в Японию запланирован визит президента России Владимира Путина.

Что хочет показать своими действия Япония, Правда.Ру спросила у дипломата, специалиста по Китаю и Японии Валерия Грешных.

— Во-первых, Россия вообще-то не собирается обсуждать статус островов. Во-вторых, не попытка ли это спровоцировать какую-то реакцию Москвы? 

— Вести переговоры относительно Курил сейчас и на перспективу — бессмысленно. Потому что, если мы в этом вопросе даже в какой-то мелочи прогнемся, никто не гарантирует того, что после возможного подписания мирного договора и передачи, как это было условлено декларацией от 1956 года, двух островов, японцы не переведут часть американских баз с Окинавы на Кунашир и Итуруп.

Я стою на той точке зрения, что мы жили без мирного договора 60 лет нормально и продолжаем жить. Над нами не капает. А что касается нашей позиции по этому вопросу, лучше, чем сказал президент России во вчерашнем интервью (японским СМИ), сказать невозможно. У нас никакого территориального вопроса с Японией не существует. Это у японцев есть территориальные претензии к нам. Так это их проблема.

— На 15-16 декабря в Японию запланирован визит президента России Владимира Путина. Будут ли обсуждать вопрос Курил? Что еще будут обсуждать?

— У нас больших проблем с Японией ни с политической, ни с экономической точки зрения нет. Хотя японцы и объявили о том, что они присоединились к тем санкциям, которые были против нас объявлены Западом. Но на деле реально они эти санкции стараются обходить. Японцы заинтересованы в развитии отношений с нашей страной не только с экономической точки зрения, но, прежде всего, с геостратегической, поскольку у японцев территориальные претензии не только к России, но и к Китаю — по островам Сэнкаку.

Японцев страшно тревожит дальнейшее военно-политическое сближение между Москвой и Пекином, быстрое развитие военно-технического сотрудничества и взаимодействия вплоть до проведения совместных учений, включая учения флотов. Главная их цель - притормозить дальнейшее развитие нашего взаимодействия с Китаем.

О позиции Абэ. У него достаточно ограниченный политический срок пребывания на посту премьер-министра. Максимум 2-3 года. Его подпирает другая, молодая фигура, у которой достаточно ясно выраженные проамериканские настроения. Поэтому Абэ будет убеждать нашего президента, что не будет более благоприятной возможности для улучшения отношений между двумя странами, нежели этот оставшийся 2-3-летний срок его пребывания на посту премьера.

В период так называемой горбачевской перестройки мы чуть было не наломали дров. Реально шли переговоры, естественно, неофициальные, о возможности переуступки островных территорий в обмен на крупную экономическую помощь в лице нескольких миллиардов долларов со стороны японцев. Слава Богу, мы на краю пропасти остановились и перестали вести даже подковерные контакты на этот счет.

Абэ об этом периоде помнит, он будет снова об этом с Путиным говорить. Но у нашего президента беспроигрышная принципиальная позиция: нам никаких уступок японцам не надо делать, ни с исторической, ни с политической, ни с психологической точки зрения.

Я стою на точке зрения, что главные противоречия в этом районе не между нами и японцами, а между японцами и китайцами. Поскольку японцам одним против мощного Китая нынешнего не устоять, они Китаю будут противостоять только в союзе с американцами.

А нам не надо идти на уступки японцам и тем самым подрывать великолепную атмосферу в наших двусторонних отношениях с Китаем. 

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Темы Китая Россия Япония
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