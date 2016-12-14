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Источник Правда.Ру

﻿На Западе истерика: "Умеренная оппозиция" в Сирии провалилась

Мир

Сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. По данным российского Минобороны, которые приводит Reuters, за последние сутки 728 повстанцев сложили оружие и переместились в западную часть Алеппо. Районы, контролируемые боевиками, за последние 24 часа покинули почти 13,5 тысяч мирных жителей, отмечает российское военное ведомство.

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Фото: AP

Ранее стало известно, что Россия и Турция заключили соглашение об эвакуации мирных жителей и вооруженной оппозиции из восточного Алеппо. Благодаря нему для людей, находящихся в восточных районах Алеппо, будет шанс на выживание. Оно включало прекращение огня на территории Алеппо, которое вступило в силу накануне вечером.

В госдепе США отреагировали на эти данные, заявив, что Москва и Анкара не пригласили Вашингтон для заключения соглашения. А постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала ситуацию в сирийском Алеппо "современным злом". Кроме того, в США обвинили Россию в "попустительстве терроризму".

Позже стало известно, лидеры вооруженных формирований на востоке Алеппо нарушили договоренности с сирийскими властями об их выводе из города и возобновили боевые действия, но их атака была отбита. Жертвами стали несколько мирных жителей. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган намерены обсудить сложившуюся ситуацию по телефону. 

Позицию США по Алеппо Правде.Ру прокомментировала советник директора Российского института стра­те­ги­чес­ких ис­сле­до­ва­ний Елена Супонина.

— Почему США не пригласили?

— Американцы говорят неправду. Они участвовали в контактах по Алеппо. К сожалению, их позиция, как всегда, была двойственной, и невразумительной. За последние годы американцы потеряли реальное влияние на сирийскую оппозицию. Все это вместе ослабило позиции США. Кроме того, они вели закулисную игру, они продолжают ставить цель свержения правительства Асада. Поэтому на первый план вышли региональные государства, готовые сотрудничать более конструктивно.

— То есть лукавят? Восстанавливать не хотят?

— Американцы вообще сейчас пытаются уйти от ответственности по происходящему в Сирии, хотя на них лежит очень большая доля этой ответственности. А то, что они лукавят, к этому уже не привыкать.

— Тем временем постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр сравнила ситуацию в сирийском Алеппо с трагедиями в Руанде и Сребренице. Что схожего?

— Это только в горячем мозгу можно проводить такие параллели. На Западе истерика. Они сделали ставку на оппозицию. Эта оппозиция провалилась. Алеппо означает коренной перелом на сирийских фронтах. В Америке этим недовольны. Хотя пора бы, на самом деле, американцам вносить свой вклад в борьбу с терроризмом, а не проливать крокодильи слезы по поводу неудач оппозиции.

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