Российские миротворцы вошли в Таджикистан

В Таджикистан для подготовки на незнакомых полигонах переброшены подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО). Об этом заявил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Фото: mil.ru

"Мотострелки приступили к выполнению учебно-боевых задач в горно-пустынной местности на полигоне Ляур. В ходе практических действий российские военнослужащие отрабатывают обеспечение безопасности на условных объектах, а также действия на контрольно-пропускных пунктах и наблюдательных постах", — цитирует его ТАСС.

По словам офицера, в составе батальонной тактической группы миротворцев — стрелковые, минометные, зенитно-ракетные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения.

"Численность российских войск на территории Таджикистана после прибытия миротворцев не превышает определенные международными соглашениями показатели", — добавил он.

Самарская бригада ЦВО — единственное мотострелковое соединение в Вооруженных силах России, в программе подготовки которого ведущая роль отведена выполнению миротворческих задач.

Бригада укомплектована контрактниками, оснащена новейшими системами связи и управления, полностью обеспечена комплектами экипировки "Ратник".

Это осенью российские горные стрелки Центрального военного округа были переброшены в Киргизию для участия в учениях, военные 201-й базы, дислоцированной в Таджикистане, и проводили учение с местными войсками. Это были антитеррористические учения государств-участников ШОС "Мирная миссия-2016".

А в начале декабря штурмовики Су-25СМ перебазировались с российской объединенной базы Кант, дислоцированной в Киргизии, на аэродром Айни в 30 км от Душанбе для участия в российско-таджикистанском антитеррористическом учении. Совместно с вертолетами 201 военной базы штурмовая авиация обеспечила поддержку с воздуха ротных тактических групп вооруженных сил Таджикистана и России, спецназа силовых структур, а также прикрыла войска на этапе развертывания.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, учения российских военных всерьез пугают США и Европу. МЧС провел в октябре всероссийские учения по гражданской обороне, в которых приняли участие около 40 000 000 россиян. А до этого Минкомсвязи, Минфин, Минпромторг, Росрезерв и Банк России приняли участие в внезапной проверке российской армии — они работали в режиме "военного времени", тестируя умения чиновников и собственные системы к деятельности "в случае войны".

Как сообщал The Washington Free Beacon со ссылкой на разведку США, Россия внезапно стала строить "супербункеры". МЧС России вдобавок заявило, что все бомбоубежища и подземные укрытия в Москве, которые предназначены для эвакуации горожан в случае ядерной бомбардировки или других чрезвычайных ситуаций, "подготовлены и смогут вместить всё население столицы".

Кроме того, в два года назад в России была проведена глобальная тренировка по отражению ядерного удара по Москве.

Как отметили в своей статье недавно The National Interest, Россия всерьез готова к ядерной войне, не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и будет использовать для защиты собственных интересов все доступные методы.

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