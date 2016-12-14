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Источник Правда.Ру

Президент Филлипин: Я искал, кого казнить, и расстреливал их

Мир

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао. Избранный в мае на пост главы государства выступает за полномасштабную борьбу с наркоманами, а также теми, кто распространяет запрещенные вещества. Согласно последним данным полиции, за последние месяцы в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей.

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Фото: AP

"В Давао я делал это лично. Просто чтобы показать ребятам (полиции — ред.), что если я могу это сделать, почему же не смогут они", — цитирует Дутерте РИА Новости.

Он рассказал, что сам ездил по улицам на мотоцикле и искал "какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь". Прекращать начатую кампанию глава государства не хочет.

Дутерте называют "палачом" наркоманов и торговцев запрещенными веществами. Борьба с наркотиками на острове попала в список самых обсуждаемых тем этого года по версии Facebook. Там сказано, что президент объявил войну наркоманам, после чего бед суда и следствия были убиты тысячи человек.

Для Филиппин наркобизнес и наркомания действительно являются очень серьезной проблемой. Наркотики — это вообще "бич" Юго-Восточной Азии. Еще в ХХ веке правительства целого ряда государств региона приступили к серьезному ужесточению антинаркотического законодательства.

Хотя в борьбе с наркоторговцами задействованы и военные, и полиция, основная часть тех самых внесудебных казней, в которых обвиняют Дутерте правозащитники, осуществляется добровольными милицейскими формированиями. Противники Дутерте называют их "эскадронами смерти". Бойцы этих эскадронов появляются внезапно, на мотоциклах, и расстреливают предполагаемого наркоторговца.

На Филиппинах Дутерте не зря прозвали "карателем". Западные СМИ видят в нем жестокого "кандидата в диктаторы", едва ли не "филиппинского Гитлера". Его обвиняют в нарушении прав человека, в организации внесудебных расправ над наркоторговцами, однако при этом не задумываются о том, что ситуация на Филиппинах дошла до такой точки, когда лишь жесткими мерами можно побороть наркоманию, принявшую характер эпидемии. Наркоторговцы — как террористы, закладывающие бомбу под собственный народ, — утверждает Родриго Дутерте. Что удивительно — более 76% филиппинцев поддерживают "президента Карателя" в его борьбе с наркомафией.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека призвали власти прекратить беспорядочные убийства и отказаться от казней подозреваемых.

Напомним, в конце сентября Правда.Ру сообщала, что Дутерте сделал новое заявление о борьбе с наркоманией. Дутерте заявил, что готов убить столько же наркозависимых, сколько Адольф Гитлер убил евреев. Как сообщает The Washington Post, таким образом президент Филиппин прокомментировал слова своих критиков, которые сравнивают борьбу против наркоторговцев в стране с Холокостом.

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Темы Филиппины наркотики Родриго Дутерте
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