Алеппо взят полностью. Что дальше?

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Сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сейчас, по его словам, наступает этап практических гуманитарных действий, а вопросов о прекращении огня и других операциях не возникает.

До этого Чуркин, а также представители сирийской армии и повстанцев заявили, что достигли договоренности о прекращении огня в Алеппо.

По данным российского Минобороны, которые приводит Reuters, за последние сутки 728 повстанцев сложили оружие и переместились в западную часть Алеппо. Районы, контролируемые боевиками, за последние 24 часа покинули почти 13,5 тысяч мирных жителей, отмечает российское военное ведомство.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Турция заключили соглашение об эвакуации мирных жителей и вооруженной оппозиции из восточного Алеппо.

Отмечается, что благодаря этому соглашению для людей, находящихся в восточных районах Алеппо, будет шанс на выживание.

Соглашение, достигнутое турецкой разведкой и российскими военными, включало в себя прекращение огня на территории Алеппо, которое вступило в силу накануне вечером.

Между тем в госдепе заявили, что соглашение по Алеппо было достигнуто Москвой и Анкарой без участия Вашингтона. Об этом сказал представитель Государственного департамента США Джон Кирби. По его словам, США пока не могут признать это "правдой", но отметил, что если это так, и "соглашение будет работать", штаты это приветствуют.

Тем временем постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала ситуацию в сирийском Алеппо "современным злом", сравнив происходящее с трагедиями в Руанде и Сребренице.

"Халабжа (газовая атака на территории Иракского Курдистана в 1988 году), Руанда, Сребреница, и теперь Алеппо", — заявила Пауэр, обвинив в ситуации в Алеппо власти Сирии, а также Россию и Иран.

Кроме того, власти США ответили на новость об освобождении сирийского города Алеппо от боевиков, обвиняя Россию в "попустительстве терроризму". Такое заявление сделали представитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгурк и пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

"Стратегия, которую использует Россия, отвлекла ее внимание, позволив ИГИЛ (запрещена в РФ) добиться определенных завоеваний. Однако она также продолжает подпитывать экстремизм того рода, который лишь превращает Сирию в рай для террористических организаций, плетущих заговоры, предусматривающий применение насилия не только в регионе, но и во всем мире", — приводит ТАСС слова сообщения.

Макгурк уточнил, что освобождение Пальмиры — единственный успех России на поле боевых действий в Сирии. То, что Пальмиру на днях снова захватили террористы ИГ, указывает на "ошибочность курса Москвы".

Как ранее сообщала Правда.Ру, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ответил на слова о "российских бомбардировках", якобы "умеренной оппозиции" в Алеппо, а также о заблокированных мирных жителях.

"Все заявления с высоких западных трибун со ссылками на "сообщения активистов", а также "кино" о якобы "российских бомбардировках", "расстрелах" и другие постановочные сцены снимали специальные телегруппы боевиков. Почему их с удовольствием и без проверки брали некоторые СМИ — вопрос к ним. И совет — не верить пропаганде террористов", -сказал он.

Кроме того, Конашенков заявил, что никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

Также в Минобороны опровергли данные о заблокированных в Алеппо 250 тысячах мирных жителей.

"Все театрализованные крики якобы в защиту "оставшихся в блокаде 250 тысяч" мирных жителей Алеппо, которыми особо отличились отдельные представители британского руководства, и его коллега из Франции — не более чем русофобское пустозвоние", — добавили в ведомстве.

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