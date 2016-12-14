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Источник Правда.Ру

Британский депутат: В Brexit и потоке мигрантов тоже виноват Путин

Мир

Депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза. По его словам, это соответствует поведению России, которую ЦРУ уже обвинило в попытках повлиять на американские выборы.

Британский депутат: В Brexit и потоке мигрантов тоже виноват Пу

"Думаю, мы еще даже не начали осознавать, что делает Россия, когда речь идет о кибервойне", — цитирует Independent депутата. Брэдшоу также считает, что и огромный поток мигрантов в Европу — тоже дело рук Москвы, которая намеренно его спровоцировала, чтобы дестабилизировать ЕС.

"Когда же мы осознаем, что стратегия России — ослабить и разделить свободный мир и что направление крупнейших со времен Второй мировой войны потоков беженцев в Европу — это намеренный шаг, часть этого плана? Когда же мы признаем, что-то, чего Путин не может достичь военными средствами, он уже достигает с помощью кибервойны и пропаганды?", — заявил Брэдшоу.

Впрочем, никаких доказательств того, что Россия каким-либо образом повлияла на итоги референдума о брексите, у парламентария нет. Тем не менее он напомнил, что грядут выборы во Франции и в Германии. Как отмечает Independent, Марин Ле Пен из французского Национального фронта просила у России кредит для проведения своей президентской и парламентской кампаний, а немецкие политики уже высказывали свои опасения насчет вмешательства России.

При этом официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что не видел никаких доказательств, которые говорили бы о вмешательстве России в ход британского референдума.

Напомним, ранее Вашингтон заявил, что ответят на якобы связанные с Россией хакерские атаки. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест накануне заверил, что "США естественно обеспечат пропорциональный ответ, и он вряд ли будет объявлен заранее".

"В вопросах кибербезопасности самое сложное — адекватное и однозначное установление источника агрессии. Зачастую это просто невозможно сделать", — рассказал Pravda.Ru кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитический центра РИСИ Александр Бедрицкий.

Эксперт считает, что "данные политические заявления — попытки оказать давление на Россию без каких бы то ни было улик". "Потому что подобные вещи были вокруг так называемых хакерских китайских атак, теперь по поводу хакерских атак со стороны России", — полагает он.

По мнению собеседника Pravda. Ru, даже если Штатам удастся установить какую-то хакерскую группу, которая проводит ту или иную атаку, однозначно увязать ее с каким-то государством невозможно.

"Если США говорят, что они будут зеркально отвечать на подобные действия, значит они — государство, которое признает свое участие в кибератаках каких-то групп. А ответить каким-то политическими, экономическими мерами, санкциями… Конечно, можно, но это будет скорее не ответ, а повод для введения дополнительных санкций, для дальнейшей демонизации России. Потому что эта тенденция уже намечена", — считает Бедрицкий.

Эксперт полагает, что военного конфликта из-за подобных вещей быть не может. "Военная конфронтация может, допустим, пройти в Сирии, но с кибератаками это совершенно никак не связано", — уверен политолог.

Генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская полагает, что следует серьезно относиться к угрозам, звучащим из США. "Теоретически такие кибератаки возможны", — сказала она Pravda.Ru.

"Вообще, у нас довольно неплохие системы защиты. К сожалению, против технологий США нам довольно трудно устоять, потому что основные инфраструктурные элементы американские. А это значит, что какие бы методы защиты мы не накладывали на определенную систему, если сама система американская и мы не можем влезть слишком глубоко внутрь, вполне допустимы закладки внутри самих систем, возможны какие-то обновления системы вредоносные. С этим очень трудно бороться", — отметила она в то же время.

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Темы США Россия Евросоюз кибератаки Великобритания
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