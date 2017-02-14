Трамп поддержал подход НАТО к России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент США Дональд Трамп, а также министры обороны и иностранных дел страны Джеймс Мэттис и Рекс Тиллерсон заверили альянс, что поддерживают его подход к России, основанный на обороне и диалоге.

Такой сигнал Дональд Трамп получил в ходе телефонных разговоров с политическими деятелями.

"Они полностью поддерживают двойственный подход: оборона и диалог, — а не выбор между обороной и диалогом", — заявил Столтенберг журналистам. Генсек добавил, что приветствует диалог с РФ.

Как ранее писала "Правда.Ру", в начале февраля в Черном море начались масштабные маневры военно-морских сил НАТО SeaShield-2017. В них задействованы 16 боевых кораблей и судов (в том числе до восьми фрегатов и корветов), одна подводная лодка, десять самолетов и около трех тысяч военнослужащих.

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия вполне готова к иностранным учениям возле своих берегов.

"Вы знаете о том, что на учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей НАТО. Все необходимые действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит", — цитирует министра Федеральное агентство новостей.

Добавим, сегодня стало известно, что европейские страны — члены НАТО и Канада увеличили оборонные расходы за 2016 год на десять миллиардов долларов, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что "процесс важно продолжать".

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