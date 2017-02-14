Запад достало: Киев обвинен в поддержке нацистов-"правосеков"

Обозреватель The Washington Post Джек Лош предупредил, что "добровольческие" отряды, укомплектованные сторонниками экстремистских группировок, могут стать серьезной угрозой для Киева.

Фото: AP

Тогда как в Киеве говорят, что власти полностью контролируют эти многочисленные "добровольческие" отряды. Однако обозреватель говорит, что эти данные не соответствуют действительности.

По мнению автора статьи, украинское правительство "играет с огнем", закрывая глаза на факт присутствия экстремистов в зоне конфликта.

"Политики боятся, что, когда война закончится, мы вернемся в Киев и повернем наши пушки против них. Нам придется так поступить. Это наш долг", — признается журналисту один из бойцов "Правого сектора".

Лош считает, что подобные заявления являются ярким свидетельством антиправительственных настроений, царящих в рядах украинских радикалов, передает РИА "Новости".

Уже не секрет, что на Украине закрывают глаза на поднимающий голову фашизм. Стало известно, что страна может остаться без официального праздника на 9 мая уже в этом году. Соответствующий законопроект должен быть рассмотрен Верховной радой (ВР). Главная идея — упорядочить старые советские и новые украинские праздники и выйти на "европейский уровень" по количеству праздничных дней, рассказали "Известиям" авторы законопроекта. Его противники указывают на то, что на Украине параллельно с "героизацией Бандеры" идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории.

Тем временем на Украине продолжают героизировать Бандеру. Напомним, в нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия.

Ранее СМИ сообщили, что харьковское издательство "Фолио" издаст запрещенные в России дневники одного из идеологов нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Как пишет СМИ, идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках.

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