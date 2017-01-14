Папа Римский встретился с лидером Палестины

Папа Римский Франциск 14 января принял лидера Палестины Махмуда Аббаса. В начале встречи стороны обменялись памятными подарками.

Фото: АР

Как сообщает газета Corriere della Sera, беседа понтифика и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) продолжалась 23 минуты. Папа Франциск и Аббас обсудили, в частности, открытие посольства Палестины при Святом престоле, для участия в официальном открытии которого и прибыл лидер ПНА.

Выходя от понтифика, Абасс сказал: "Это знак того, что папа любит палестинский народ и любит мир".

Как сообщает РИА Новости, открытие посольства ПНА при Ватикане стало возможным после подписания в июне 2015 года полномасштабного договора о взаимоотношениях между двумя государствами. Историческое соглашение было подписано в Апостольском дворце в Ватикане. Со стороны Святого престола его подписал глава внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер, со стороны Палестины — глава МИД Рияд аль-Малики.

Напомним, в ноябре группа журналистов Pravda. Ru побывала в Палестине. "Мы не заметили ни малейшего намека на какие-то сложности в отношениях между мусульманами и христианами. Замечательный пример — два города, разделенные простой улицей: христианский Вифлеем и населенный мусульманами Бейт-Джала. Последователи двух великих религий живут здесь в мире и согласии бок о бок сотни лет.

Но самым ярким доказательством истинного братства палестинских христиан и мусульман может служить то, что произошло, когда мы уже покинули Палестину. Власти Израиля решили ограничить громкость призыва к молитве (азан), который пять раз в сутки раздается со всех мечетей в Палестине и в самом Израиле. Справедливости ради заметим, что там, где нам удалось побывать, азан ни разу не привлек нашего внимания: его почти не было слышно", — рассказал Дмитрий Нерсесов в статье "Что мы увидели и чего не увидели в Палестине".

По его словам, не война, а экономическое возрождение, образование, создание собственной промышленности, максимально эффективное использование природных ресурсов, освоение земли — вот что характеризует Палестину сегодняшнего дня. Ее многострадальный народ уже не жертва. Он не опускает рук перед лицом огромных и многочисленных проблем и трудностей, с которыми каждый палестинец сталкивается ежедневно и ежечасно. Конечно, проблемы никуда не делись, но с ними научились справляться, полагаясь на свое упорство и непреклонную волю к жизни.

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