Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Европа в ужасе: ее поделят Москва, Вашингтон и Пекин

Мир

C приходом Дональда Трампа "совместно действующий и замкнутый в себе" Запад может просто перестать существовать, а на смену ему придёт поделенный между Москвой, Вашингтоном и Пекином мир.

Европа в ужасе: ее поделят Москва, Вашингтон и Пекин

Как пишет немецкое издание Oberbayerisches Volksblatt, "необузданный военный поход" Дональда Трампа против американских СМИ и та "озлобленность", с которой избранный президент и спецслужбы США "воюют" друг с другом, отбрасывают тень на "(бывшую) главную державу свободного мира".

По мнению автора статьи, ситуацию также усугубляет отказ США играть роль гаранта либерального мирового порядка.

"В Восточной Европе справедливо задаются вопросом, чего будет стоить обещание Вашингтона оказывать содействие НАТО при Трампе. Не разумнее ли вместо этого спрятаться под крылом Москвы? Ученик КГБ Путин не будет медлить и подхлестнёт эту неуверенность. На следующих выборах в Германии, Франции и Голландии он пустит в ход все те (успешно опробованные в США) методы дестабилизации, которые эпоха интернета приготовила для агрессивных автократов. Существует угроза, что после этого совместно действующий и замкнутый в себе Запад просто перестанет существовать. На смену придёт поделенный между Москвой, Вашингтоном и Пекином мир: с Европой, в которой опять всё больше говорят по-русски", — приводит отрывок из публикации газеты Ино ТВ.

Отметим, как ранее писал The New York Times, почва под ногами Запада была зыбкой еще до выборов, но избрание Трампа несет в себе "новый системный и стратегический риск" для Европы.

"США выбрали демагога, который, кажется, склонен к авторитаризму, и чьи инициативы, если они будут воплощены в жизнь, возымеют огромные и катастрофические последствия от Лиссабона до Киева", — говорится в материале.

Также в швейцарской газете Tagesanzeiger появилась статья под заголовком "При Трампе Запада не станет". "Если Трамп будет проводить изоляционистскую политику, как он и обещал, это будет означать ни много ни мало конец роли США как "мирового жандарма", — сообщается в статье. Как пишет издание, если государства второго или даже третьего ранга при попытке напасть на соседа больше не будут бояться, что "мировой жандарм" США поставит их на место, они, не задумываясь, это сделают.

Автор считает, что "понятие "Запад" сузится, потеряет контуры и содержание. Такого Запада, о котором принято говорить со времен Второй мировой, при Трампе больше не будет".

Deutsche Welle, в свою очередь, цитирует бывшего посла США в Германии, который предупреждает, что после вступления Трампа в должность европейцам придется взять на себя больше ответственности. "Американский зонтик над Европой складывается навсегда… Выбор Трампа знаменует собой окончание послевоенной эпохи", — говорится в материале.

В статье британского издания Daily Telegraph также сообщается, что приверженность Соединенных Штатов защите Европы от нападений извне после избрания Трампа оказалась под вопросом. "Вся Европа жила в безопасности под американским "ядерным зонтом" в течение многих лет, полная уверенности в том, что США ответят на любое нападение на европейского члена НАТО, и это сдержит попытки осуществить атаку. Теперь это оказалось под вопросом", — пишет Daily Telegraph.

Как рассказал Pravda. Ru декан и профессор факультета политологии и международных отношений, регулярный член клуба "Валдай" Ричард Саква, изменения в Европе будут зависеть от тех, кого Трамп назначит в свою команду.

"Можно говорить о том, что это самое значительное изменение не только с момента окончания Холодной войны, но и со времен Второй мировой войны. На повестку дня Трамп поднимет новые вопросы, касающиеся будущего НАТО и сосуществования России и Соединенных Штатов в мире, равно как и вопрос о мировом лидерстве. Это важный поворотный момент. Победу Трампа можно сравнить с нашумевшим Брексит, а также с популистскими движениями во Франции, Венгрии и Польше. Таким образом, мы должны понимать, что все это — часть чего-то большего", — считает эксперт.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Почему Европа испугалась победы Трампа?
Темы США Европа Дональд Трамп
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Мир
Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Министерство обороны
"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"
Читательский топ
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Ученые обнаружили главный фактор старения
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Трамп: Я не буду предлагать России "смешную пластмассовую кнопку перезагрузки"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая

Вернется ли Россия в группу и зачем ей это, Pravda.Ru узнала у эксперта.

России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Наука и техника
Ученые обнаружили главный фактор старения
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
Общество
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
Происшествия
Доктор Лиза опознана среди погибших в катастрофе "Ту-154"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Любовь Степушова Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет Любовь Степушова Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
vkontakte_372782358 Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Виктор Гольдмахер "Курск" перепугал весь флот НАТО
Vladimir Medvedev Ядерная война может начаться по причинам, о которых не говорят
Spassky Kochan Spiegel: Россия поссорила Европу с США
Саныч Сан Черное море замерзло впервые за 63 года
Виктория Фомина(Facebook) Иван Грозный минус псевдоисторические бредни
Виктория Фомина(Facebook) Иван Грозный минус псевдоисторические бредни
Vlad Lesik "Успешные менеджеры" способны только растаскивать созданное учеными?
ПАВЕЛ И. Украинское необъяснимое
vkontakte_89132989 С новым 7519 годом!
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?