Европа в ужасе: ее поделят Москва, Вашингтон и Пекин

C приходом Дональда Трампа "совместно действующий и замкнутый в себе" Запад может просто перестать существовать, а на смену ему придёт поделенный между Москвой, Вашингтоном и Пекином мир.

Как пишет немецкое издание Oberbayerisches Volksblatt, "необузданный военный поход" Дональда Трампа против американских СМИ и та "озлобленность", с которой избранный президент и спецслужбы США "воюют" друг с другом, отбрасывают тень на "(бывшую) главную державу свободного мира".

По мнению автора статьи, ситуацию также усугубляет отказ США играть роль гаранта либерального мирового порядка.

"В Восточной Европе справедливо задаются вопросом, чего будет стоить обещание Вашингтона оказывать содействие НАТО при Трампе. Не разумнее ли вместо этого спрятаться под крылом Москвы? Ученик КГБ Путин не будет медлить и подхлестнёт эту неуверенность. На следующих выборах в Германии, Франции и Голландии он пустит в ход все те (успешно опробованные в США) методы дестабилизации, которые эпоха интернета приготовила для агрессивных автократов. Существует угроза, что после этого совместно действующий и замкнутый в себе Запад просто перестанет существовать. На смену придёт поделенный между Москвой, Вашингтоном и Пекином мир: с Европой, в которой опять всё больше говорят по-русски", — приводит отрывок из публикации газеты Ино ТВ.

Отметим, как ранее писал The New York Times, почва под ногами Запада была зыбкой еще до выборов, но избрание Трампа несет в себе "новый системный и стратегический риск" для Европы.

"США выбрали демагога, который, кажется, склонен к авторитаризму, и чьи инициативы, если они будут воплощены в жизнь, возымеют огромные и катастрофические последствия от Лиссабона до Киева", — говорится в материале.

Также в швейцарской газете Tagesanzeiger появилась статья под заголовком "При Трампе Запада не станет". "Если Трамп будет проводить изоляционистскую политику, как он и обещал, это будет означать ни много ни мало конец роли США как "мирового жандарма", — сообщается в статье. Как пишет издание, если государства второго или даже третьего ранга при попытке напасть на соседа больше не будут бояться, что "мировой жандарм" США поставит их на место, они, не задумываясь, это сделают.

Автор считает, что "понятие "Запад" сузится, потеряет контуры и содержание. Такого Запада, о котором принято говорить со времен Второй мировой, при Трампе больше не будет".

Deutsche Welle, в свою очередь, цитирует бывшего посла США в Германии, который предупреждает, что после вступления Трампа в должность европейцам придется взять на себя больше ответственности. "Американский зонтик над Европой складывается навсегда… Выбор Трампа знаменует собой окончание послевоенной эпохи", — говорится в материале.

В статье британского издания Daily Telegraph также сообщается, что приверженность Соединенных Штатов защите Европы от нападений извне после избрания Трампа оказалась под вопросом. "Вся Европа жила в безопасности под американским "ядерным зонтом" в течение многих лет, полная уверенности в том, что США ответят на любое нападение на европейского члена НАТО, и это сдержит попытки осуществить атаку. Теперь это оказалось под вопросом", — пишет Daily Telegraph.

Как рассказал Pravda. Ru декан и профессор факультета политологии и международных отношений, регулярный член клуба "Валдай" Ричард Саква, изменения в Европе будут зависеть от тех, кого Трамп назначит в свою команду.

"Можно говорить о том, что это самое значительное изменение не только с момента окончания Холодной войны, но и со времен Второй мировой войны. На повестку дня Трамп поднимет новые вопросы, касающиеся будущего НАТО и сосуществования России и Соединенных Штатов в мире, равно как и вопрос о мировом лидерстве. Это важный поворотный момент. Победу Трампа можно сравнить с нашумевшим Брексит, а также с популистскими движениями во Франции, Венгрии и Польше. Таким образом, мы должны понимать, что все это — часть чего-то большего", — считает эксперт.

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