Spiegel: Россия поссорила Европу с США

Спецслужбы Германии обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и США. По мнению специалистов федеральной разведывательной службой ФРГ, Москва на протяжении многих лет оказывает влияние в странах ЕС.

Как сообщает Spiegel, доклад для немецкого правительства был подготовлен совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции. Авторы документа делают вывод, что Россия уже на протяжении многих лет оказывает влияние в странах ЕС, "нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты", стремясь "поставить под вопрос тесные связи с США".

В настоящее время в правительстве Германии идет дискуссия о том, каким образом следует ознакомить с содержанием этого доклада депутатов бундестага и общественность, а также есть ли в этом необходимость.

Отметим, по мнению аналитиков Stratfor, внутренние противоречия Запада в 2017 году будет усиливаться. Как пишет издание, Москва заинтересована в улучшении отношений с Западом, но при этом не собирается сдавать свои позиции как на Украине, так и в Сирии.

В Европе наблюдается увеличение разногласий по различным вопросам, а крайне правые и популистские партии набирают популярность. Не факт, что Европа останется солидарной, учитывая, что в следующем году выборы пройдут во Франции, Германии и Нидерландах. При этом такие страны ЕС, как Австрия, Венгрия, Болгария и Италия, и ранее высказывались против ухудшения отношений с РФ, но пока что не выступали открыто против продления антироссийских санкций. По мнению аналитиков, лишь Германия является очевидным тяжеловесом Запада, который может противостоять России.

Аналитики уверены, будучи самым влиятельным игроком Европы, Германия не может позволить России распространять свое влияние на соседние страны, многие из которых числятся членами ЕС. Так немецкая разведка, как отмечает Stratfor, усилила свои действия по противостоянию российской пропаганде и компьютерному шпионажу, а военная доктрина ФРГ изменила статус России с "партнера" на "противника".

Однако немецкие политики не могут прийти к консенсусу по России, даже члены правящей коалиции призывают к улучшению отношений с Москвой. И поэтому канцлер ФРГ Ангела Меркель, помня о грядущих выборах, вряд ли будет усугублять эти разногласия.

О растущем влиянии России писал и немецкий Spiegel. Похоже, что Россия возвращается в "братские страны", и на это указывают победы на президентских выборах в Молдавии и в Болгарии откровенно пророссийских политиков. При этом, отмечает издание, Румен Радев и Игорь Додон вовсе не одиноки в своих взглядах: совместные учения с российской армией проводит Сербия, лидеры Чехии, Венгрии и Словакии все настойчивее требуют отмены антироссийских санкций, а глава Македонии Никола Груевский и вовсе неоднократно обращался к Москве за защитой.

Вторит Spiegel и другое немецкое издание, Die Presse, отмечая, что у каждой из стран есть причины поддерживать новую пророссийскую волну, но на первый план все же выходит очевидная тенденция — ностальгия по "былым временам" и массовое разочарование в "европейской мечте".

Так и остались невыполненными все обещания, которые Брюссель давал восточноевропейским государствам, и постепенно бедность, экономическая стагнация и коррупция, захватившие весь регион, разрушают надежду на "светлое европейское будущее", пишет издание.

В этих условиях у Восточной Европы нет ни возможности, ни желания враждовать с Москвой. Регион не может позволить себе поддержку антироссийских санкций, которые бьют по нему гораздо больнее, чем по богатым западным соседям. Кроме того, сказывается сильная зависимость восточноевропейских государств от российского газа.

Со временем все эти перечисленные фактора могут изменить расстановку сил в Европе и постепенно возродить "российскую сферу влияния". И этот процесс может пойти гораздо быстрее, если учитывая тот факт, что Москва постепенно одерживает победу над Западом и на культурном фронте.

"Религия, семья, отечество — вместо однополых браков и открытых границ: ценности, проповедуемые Россией, находят отклик и за пределами Восточной Европы, в том числе из-за страхов, вызванных миграционным кризисом", — замечает автор материала.

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