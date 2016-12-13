Исламский радикализм в Германии подпитывают саудиты

Немецкие спецслужбы подозревают религиозные организации из Саудовской Аравии и стран Персидского залива в поддержке проживающих в Германии салафитов.

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Целью активной миссионерской деятельности этих организаций является "распространение фундаменталистского варианта ислама", считают в Федеральной разведывательной службе Германии и Ведомстве по охране Конституции страны. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на своих источники в ведомствах.

В Европу их этих стран направляются различные проповедники, также религиозными организациями финансируется строительство мечетей и учебных заведений.

Контрразведка указывает, что "миссионерские организации имеют долгосрочную стратегию оказания влияния". Причем у спецслужб уже есть доказательства того, что немецкие салафиты получают финансовую поддержку от таких организаций, как кувейтское "Общество возрождения исламского наследия", катарский "Благотворительный фонд Шейх Эйд" и саудовская "Всемирная мусульманская лига".

К примеру, в городе Эффингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) "Общество возрождения исламского наследия" попыталось при посредничестве местного агентства недвижимости построить один из крупнейших в стране салафитских центров.

Осуществлению этих планов смогла помешать полиция, которая выяснила, что здание было приобретено на деньги акционеров из Кувейта, выделивших на обращение немцев в ислам 1,07 миллиона евро. Эта многомиллионная инвестиция была "частью стратегического плана миссионерской работы на юге Германии".

Согласно отчёту спецслужб, религиозные организации из Саудовской Аравии, Кувейта и Катара "тесно связаны с государственными органами в своих странах" и "для Саудовской Аравии миссионерская деятельность по всему миру неизменно остаётся основополагающей государственной идеей и частью внешней политики".

На сегодняшний день, по данным немецких спецслужб, численность салафитов уже достигла 10 тысяч человек, и продолжает расти. При этом сторонники религиозного течения отличаются крайней агрессивностью и многие из них готовы проявить ее в любой момент.

По имеющимся данным, весной прошлого года 580 салафитов из Германии направились в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне ИГ* и других радикальных группировок. При этом, почти треть из них уже вернулась обратно, а не менее 50 человек из вернувшихся имеют боевой опыт. Более того, отдельная "Немецкая бригада "Миллату Ибрахим" из прирейнских салафитов входила несколько лет наза в состав армии ИГ.

Напомним, Правда.Ру рассказывала о странной истории, которая произошла в Германии. Сотрудник немецких спецслужб оказался не только звездой. порнофильмов, но еще и исламистом.

Гражданин Германии испанского происхождения 51-летний Роке М., добропорядочный, как казалось, семьянин, отец четверых детей, работал в немецкой спецслужбе - в Федеральном ведомстве по защите конституции.

Экс-секретный агент теперь обвиняется в том, что под вымышленным именем зашел в интернет-чат, популярный среди воинствующих исламистов, раструбил, что работает в спецслужбах, и предложил другому пользователю устроить акт насилия против "неверных".

В ходе расследования оказалось, что Роке М. принял ислам еще два года назад, и только потом, по наставлению своих кураторов, устроился на работу в спецслужбы. По его словам, агентов в секретный службы исламисты внедряют по некоему "масштабному плану".

Кроме того, военная разведка Германии выявила в армии двадцать исламистов, еще 60 военнослужащих подозреваются в симпатиях к "Исламскому государству"*.

Кроме того, в немецкой армии получили заявки от лиц, связанных с исламистами. В ведомстве предполагают, что они собираются обучаться и пройти базовый курс по медицинской подготовке, обращению с оружием, в том числе с автоматами, гранатометами и бомбами, а также использованию военной техники.

Контрразведка Германии опасается, что исламисты в составе вооруженных сил ФРГ могут подталкивать военных к беспорядкам или нападениям на близких союзников, как это происходило в афганской армии.

*ИГ - "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России.