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Источник Правда.Ру

Бойцов батальона "Азов" вербовали в Бразилии

Мир

Полиция бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул провела операцию по задержанию вербовщиков украинского батальона "Азов" и местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбассе. Задержания проводились одновременно в восьми городах, в том числе столице штата Порту-Алегри. Известно также, что вербовщики прибыли на юг Бразилии из Украины и Восточной Европы. Сейчас они отпущены из-за особенностей бразильской системы правосудия, однако следствие продолжается.

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Фото: AP

Вербовщики "Азова" приехали в Бразилию еще 10 месяцев назад. Многие члены неонацистских групп, которых хотели отправить на Украину, уже дали показания.

Собеседник агентства также рассказал, что в рамках операции, которая получила название "Азов", были арестованы бразильские неонацисты, которые уже были в розыске за другие преступления. Борьбой с неонацистами в штате занимаются уже около 16 лет.

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе.

Батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны"

Карательный полк Азов скандально известен тем, что даже готовые закрывать на все "проказы" своих холуев американские конгрессмены специальной резолюцией запретили летом прошлого года оказывать "Азову" любую поддержку, ввиду его откровенно нацисткой идеологии и символики.

Как ранее сообщала Правда.Ру, один из лидеров подпольной группировки "Азов", задержанный в ЛНР, рассказал следователям о прохождении обучения в одном из тренировочных лагерей украинского нацбатальона, расположенного в Харьковской области.

По словам Артема Ахмерова, летом 2014 года проходили обучение под началом иностранных инструкторов. После подготовки спецслужбами Украины им были поставлены задачи по ведению на территории ЛНР диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности.

"Среди фактов преступной деятельности лидеров группировки — подрыв памятников, установленных в ЛНР. Для участия в своих акциях они привлекали даже несовершеннолетних", — сообщили в пресс-службе, ссылаясь на показания задержанного.

В настоящее время следствие проверяет причастность задержанных к подрыву памятника погибшим ополченцам "Они стояли за Родину" в ночь на 1 сентября 2016 года в Луганске, сообщили в ведомстве.

Также Правда.Ру сообщала, что подавляющее большинство нынешних самозваных карателей курирует МВД, находящееся вне прямой власти президента (оно в юрисдикции премьера), возглавляемое одним из самых опасных политических противников Порошенко — министром Арсеном Аваковым. Именно в руках последнего ныне находится самая грозная и многочисленная сила на Украине — официальные и неофициальные якобы правоохранительные подразделения. Особенно карательный полк "Азов" с откровенным фашистом Билецким во главе, успешно создавшим к нему уже и политическую партию, и корпус "резервистов".

А вот армия и Служба безопасности подчиняются напрямую "гаранту". Но особой надежды на официальных силовиков у "шоколадного гетмана" нет. Подробнее читайте в материале: Гвардейцы маргинала: Ярош легализует УДА.

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