Западной коалиции в Сирии мешают пыльные бури

Западная антиигиловская коалиция в декабре заметно сократила количество ударов по боевикам ИГИЛ (запрещенной в России организации) в Ираке и Сирии - c 220 до 148. Авиация коалиции фактически ничего не сделала, чтобы помешать отступлению джихадистов из Мосула в Ракку.

Фото: AP

При этом эффективность ее авианалетов вызывает большие сомнения. Нередко в качестве целей указываются одиночные транспортные средства или строительная техника (грузовики, тракторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и даже мусоровозы). При этом сообщается лишь, что "тактическая единица" была атакована, и результаты ударов неизвестны.

Почему США стали меньше бить по противнику, из-за чего произошло поражение в Пальмире и как России дальше строить отношения со Штатами, Правда.Ру узнала у руководителя Центра военного прогнозирования в Институте политического и военного анализа, члена-корреспондента Академии военных наук Анатолия Цыганка.

— Чем объясняется сокращение авиаударов со стороны западной антиигиловской коалиции?

— Причина очень простая. Пыльные бури действуют на двигатели самолетов западной коалиции. Нужен ремонт техники и ротация личного состава.

— Операция по Пальмире могла быть скоординирована извне, как сказал Сергей Лавров?

— Я считаю, что да. Это видно по тому, что террористы пришли из-под Мосула с целью показать, что ИГИЛ владеет ситуацией. Поражение в Пальмире — это недостаток разведки. Тем более, надо четко понимать, что спутники постоянно контролируют территорию.

Главное, на мой взгляд, это то, что российский контингент выполняет несвойственные войскам задачи. Если бы мы только воевали, но мы дополнительно с этим предоставляем гуманитарные коридоры, часть сил отводится, чтобы поддержать безопасность центра по примирению враждующих сторон Сирии. Это отвлекает личный состав, как один из вариантов.

Третий вариант. Видимо, сирийские войска недостаточно подготовлены.

И четвертый вариант: дело в том, что все подразделения Ирана, в том числе "Хезболла", действуют только в совокупности в Алеппо. А в Пальмире этих войск не было.

— Что в таких условиях делать, как строить сотрудничество с США, если партнеры являются противниками?

— Я думаю, что партнерами мы не будем до того момента, пока Трамп не вступит во власть 20 января, еще месяц на вхождения кабинета Трампа в дело. Поэтому, я думаю, сотрудничество начнется только где-нибудь в начале-конце марта.

— Что будет с Мосулом до этого времени?

— Я думаю, что боевики в Алеппо потерпят поражение. Но говорить о том, что гражданская война закончится, я бы не стал. Я думаю, что гражданская война растянется на годы.

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