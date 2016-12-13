Нацразведка США не поддержала ЦРУ с обвинениями России

Обвинения ЦРУ, согласно которым Россия, ради победы Дональда Трампа на президентских выборах, проводила хакерские атаки, не поддерживает управление Директора национальной разведки США (ODNI). Об этом сообщает, со ссылкой на трех американских чиновников, агентство Рейтер.

Многочисленные публикации о неких "российских хакерах", взламывавших сервера Демпартии США, пытаясь обеспечить победу кандидату от республиканцев, сопровождали суть ли не всю американскую президентскую гонку. После победы Трампа на выборах в некоторых СМИ таких материалов стало даже больше. И почти все журналисты в своих статьях ссылались на "источники с ЦРУ".

Не оспаривая сам анализ, которые сделало Центральное разведывательное агентство, ODNI не поддержало сделанные выводы из-за отсутствия убедительных доказательств того, что атаки были направлены на поддержку Трампа, заявил один из собеседников агентства.

Источник Рейтер заявил: речь идет о том, что ЦРУ не могут доказать такое намерение хакеров. Причем, отмечает источник, такую же позицию занимает и ФБР, которое все лето пыталось найти доказательства связи кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с Россией, но, как писал The New York Times, безуспешно.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на появившиеся в СМИ США сообщения об иностранном вмешательстве в выборы главы государства.

"Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории США. Настало время двигаться дальше и "снова сделать Америку великой", - цитировало сообщение штаба избранного президента РИА Новости.

Нелепой попыткой оправдать поражение демократов на выборах назвал избранный президент США Дональд Трамп обвинения в адрес России о вмешательстве в избирательный процесс. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

Официальные лица США и американские политики ни разу не подкрепили доказательствами свои обвинения в причастности России к хакерским атакам, в том числе, якобы с целью повлиять на результат президентских выборов в США.

Отвергая эти обвинения, президент Владимир Путин указал, например, на то, что в попавших в интернет данных из штаба экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Как сообщала Правда.Ру,на прошлой неделе, в ходе одного из совещаний Конгресса США, обсуждалось секретное письмо, в котором были суммированы выводы проведенного ЦРУ секретного расследования роли России в американских президентских выборах 2016 года.

Присутствовавший на совещании представитель Федерального бюро рас­сле­до­ва­ний дал понять, что ФБР и ЦРУ придерживаются разных точек зрения. Различия в точках зрения заключается в том, что ФБР, верное своим правоохранительным корням, пытается найти факты и вещественные доказательства, чтобы доказать что-либо, не оставив никаких сомнений. ЦРУ же гораздо чаще делает выводы на основании поведения.

Отметим, ЦРУ (и не только) уже заявляли, что в своих "расследованиях" используют данные из соцсетей (где масса недостоверной информации) и всяческих СМИ, в том числе откровенно пропагандистских.

США, заявляющие о своем праве на силовые решения конфликтов в других странах, о готовности защищать союзников НАТО (читай - начать войну) без решения совета Альянса, отправляющие на Украине инструкторов и технику, окружающие Россию военными соединениями и базами НАТО делают это на основании... записей в соцсетях. Подготовка к отражению "гибридной угрозы", информация о которой почерпнута в социальных сетях - это, безусловно, "высший пилотаж" для натовских руководителей. Еще немного - и начнут собирать информацию у подъездов, сидя на лавочках.

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