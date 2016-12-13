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Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо

Мир

Сирийские военные выбили боевиков из их последнего оплота в квартале Фирдоус в восточной части Алеппо и, таким, образом, установили полный контроль над этой частью города.

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Фото: AP

Ранее сообщалось, что армия Сирии освободила еще пять кварталов в восточной части Алеппо. Таким образом, военные взяли под контроль более 96% территории, передает ТАСС.

Кстати, один из лидеров боевиков пытался бежать из города под видом беженца. Его задержали сирийские военные. Им оказался лидер группировки "Аль-Джебхат Аш-Шамия" Юсеф Фахад Диб.

Сотни жителей Алеппо вышли поприветствовать военных. Люди поздравляли друг друга с победой, скандировали лозунги в поддержку правительственных войск и сирийского президента Башара Асада.

Всего были эвакуированы 3,5 тыс. жителей. Люди выбрались по гуманитарным коридорам через Бэб-Нейраб, Эль-Азизу и площадь Кади-Аскар. Они доставлены в центры по временному размещению гражданских лиц. Им оказана медицинская помощь и предоставлен кров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что наступление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из района Мосула может быть скоординировано для отвлечения внимания от Алеппо.

"Пальмира, движение ИГ из Ирака, судя по всему из Мосула, наступление на тех территориях, которые патрулирует авиация возглавляемой США коалиции — все это наводит на мысль, и я очень надеюсь ошибаться — что все это соркестрировано, скоординировано для того, чтобы дать передышку тем бандитам, которые засели в Восточном Алеппо", — сказал он.

На фоне успехов сирийской армии в деле освобождения Алеппо полной неожиданностью стал повторный захват Пальмиры боевиками ИГИЛ. При этом, судя по информации СМИ, первоначально атака террористов была отбита с помощью российских ВКС; однако исламисты сумели быстро перегруппироваться и стремительным ударом вынудить сирийские части оставить город. Сообщается, что наступавшие группы насчитывали до четырех тысяч бойцов, а их действия отличались высокой маневренностью и слаженностью.

Повторный захват Пальмиры боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России) ставит большое количество вопросов. Является ли это свидетельством слабости сирийской армии, оказавшейся не способной противостоять неожиданному натиску террористов? Или успех ИГ стал результатом действий уходящей американской администрации? Читайте подробнее в материале Правды.Ру: "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру.

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