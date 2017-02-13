Премьер Гройсман готов объявить ЧП на Украине из-за нехватки угля

Премьер Украины Владимир Гройсман допустил введение в стране чрезвычайного положения из-за катастрофического дефицита угля. Данный вопрос будет рассмотрен сегодня,13 февраля, заявил он.

Фото: AP

Позднее стало известно, что соответствующий проект решения уже подготовлен украинским Минэнерго. Глава ведомства Игорь Насалик заявил, что в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение правительства.

По его словам, в настоящее время на Украине остается всего 927 тысяч тонн антрацита (это самый древний из ископаемых углей) - при максимальном потреблении до 40 тысяч тонн в день. Предполагается, что запасов хватит на период времени от 14 до 45 дней. Насалик отметил, что страна может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через четырнадцать дней.

Министр также предупредил, что положение в украинской энергетике будет кризисным уже через 14 дней. «Через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых напряжений в объединенной энергосистеме», - констатировал Насалик.

Таким образом, по результатам заседания энергетического штаба было принято решение рекомендовать министру энергетики Украины внести на следующее заседание правительства постановление о введении временных чрезвычайных мер в энергетике.

Ранее, 25 января, представители украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

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