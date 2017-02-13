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Источник Правда.Ру

Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России

Мир

Американские санкции не смогли оказать серьезного влияния на экономику России в целом, пострадавшими от них оказались, по большей части, фигуранты "черного списка". К такому выводу пришли экономисты госдепартамента США, о чем и рассказали в своем научном докладе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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Фото: AP

Доклад в целом призван обосновать заявления предыдущей администрации Барака Обамы, которая заявляла, что санкции направлены в основном на фигурантов списка, но не на экономику России в целом. При этом 36-страничный рабочий документ госдепа претендует на научную методику, которая, по мысли авторов, позволяет отделить влияние собственно санкций от других факторов, воздействующих на экономику России.

По оценкам специалистов госдепа, средняя компания под санкциями могла потерять более половины стоимости активов и около трети операционной прибыли. При этом общее влияние санкций на экономику России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС — в 0,13% ВВП.

Доклад подготовили первый заместитель главного экономиста госдепартамента Дэниэл Ан, назначенный президентом Обамой, и исследователь из Джорджтаунского университета Родни Лудема.

"Наш основной вывод заключается в том, что компании под санкциями или компании, связанные с оказавшимися под санкциями физическими лицами, действительно получили урон от санкций в сравнении с компаниями, которые не оказались под санкциями", — сообщают авторы.

Для экономики России в целом выводы другие. "Мы считаем, что волатильность цен на нефть объясняет подавляюще большую часть снижения ВВП России и потребности в импорте, и лишь очень небольшая часть объясняется санкциями или другими факторами. Таким образом, либо санкции оказали лишь небольшой негативный эффект на эти показатели, либо же другие позитивные факторы в основном отменили влияние санкций. Самый очевидный кандидат (на роль позитивных факторов — ред.) — это ответ России в области экономической политики, который, вероятно, связан с санкциями", — говорится в докладе.

Между тем Евросоюз из-за введения санкций в отношении России и из-за контрсанкций уже потерял 17,6 млрд евро, пишет Der Standard со ссылкой на данные Австрийского института экономических исследований. Кроме того, санкции привели к сокращению 400 000 рабочих мест в странах ЕС.

В Европе не раз говорили о том, что ограничительные меры нужно отменить. Такие заявления делал премьер председательствующей ныне в ЕС Словакии Роберт Фицо.

Того же мнения придерживается и профессор кафедры международных отношений университета города Инсбрук Герхарда Манготта. По его словам, политика антироссийских санкций бессмысленна, а все прочие попытки Запада оказать влияние на внешнеполитический курс России оказались совершенно бесплодны.

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