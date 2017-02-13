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Источник Правда.Ру

По родному городу Адольфа Гитлера разгуливает его двойник

Мир

Власти австрийского города Браунау-ам-Инне — родного города Адольфа Гитлера — разыскивают полного двойника нацистского лидера.

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Фото: AP Дом в Браунау-ам-Инне, в котором жил Адольф Гитлер

Человек, который полностью повторяет Гитлера — вплоть до стрижки и усов, взбудоражил и общественность, и власти, которые хотят привлечь молодого человека за прославление экс-диктатора Германии.

Отмечается, что в последний раз двойника видели в книжном магазине, где он читал журналы о Второй мировой войне, также местные жители встречали его у дома, где родится Адольф Гитлер, и в баре, где мужчина представился как Харальд Гитлер.

Как известно, Гитлер родился 20 апреля 1889 в Браунау-ам-Инне, который был тогда частью Австро-Венгерской Империи.

С конца Второй мировой войны город пытался стереть память о нацистском диктаторе, опасаясь, что он может превратиться в место паломничества неонацистов.

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