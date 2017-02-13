По родному городу Адольфа Гитлера разгуливает его двойник

Власти австрийского города Браунау-ам-Инне — родного города Адольфа Гитлера — разыскивают полного двойника нацистского лидера.
Человек, который полностью повторяет Гитлера — вплоть до стрижки и усов, взбудоражил и общественность, и власти, которые хотят привлечь молодого человека за прославление экс-диктатора Германии.
Отмечается, что в последний раз двойника видели в книжном магазине, где он читал журналы о Второй мировой войне, также местные жители встречали его у дома, где родится Адольф Гитлер, и в баре, где мужчина представился как Харальд Гитлер.
Как известно, Гитлер родился 20 апреля 1889 в Браунау-ам-Инне, который был тогда частью Австро-Венгерской Империи.
С конца Второй мировой войны город пытался стереть память о нацистском диктаторе, опасаясь, что он может превратиться в место паломничества неонацистов.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Работая над простыми детскими задачами на логику, школьница Валерия Мацокина из Анапы вывела теорему, с помощью которой можно выиграть в лотерею.
С момента заключения Минских договорённостей уже прошло два года, однако до сих пор ни один их пункт не был реализован, пишет Der Tagesspiegel.
Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.